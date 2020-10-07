Портовые рабочие закидали касками руководство FESCO и ВМТП Докеры Владивостокского морского торгового порта напали на новое руководство группы компаний FESCO и ВМТП. Прибывший из Москвы новый президент FESCO Аркадий Коростелев и недавно назначенный на должность генерального директора порта Роман Кухарук приехали, чтобы выступить перед трудовым коллективом, но их закидали касками, а потом и вовсе избили, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что конфликт между коллективом ВМТП и руководством FESCO разгорелся 30 сентября, когда на сайте FESCO появилась информация о том, что прежний генеральный директор порта Заирбек Юсупов уволен с должности без объяснения причин.

1 октября работники ВМТП вышли на митинг в поддержку бывшего гендиректора. Заирбек Юсупов имеет в коллективе непререкаемый авторитет, люди отзываются о нем с уважением и большой симпатией. Рабочие уверены, что их директор стал жертвой конфликта интересов. Заирбек Юсупов показал себя эффективным менеджером и крепким хозяйственником. За четыре года под его руководством в порту прошла модернизация, перевалка грузов выросла в два раза, работники стали зарабатывать на 30 % больше, увеличился социальный пакет.

Срочную отставку Юсупова в коллективе связывают с его требованием к руководству FESCO вернуть долг. Транспортная группа задолжала своему главному активу, ВМТП, колоссальную сумму – 19 млрд рублей. В СМИ и близких к руководству FESCO кругах давно обсуждают намерения акционеров FESCO продать компанию.

Стоит отметить, что 3 октября прошло собрание трудового коллектива ПАО «ВМТП». Рабочие потребовали от руководства FESCO выйти на переговоры, второй фамилией значился новый президент компании Аркадий Коростелев, портовики тесно связывают его с увольнением Заирбека Юсупова. Когда Коростелев и пришедший на смену Юсупову Роман Кухарук появились в порту, докеры не удержались от рукоприкладства. В порту дежурили сотрудники полиции, но они не успели отреагировать. Коростелев и Кухарук пытались укрываться от касок руками, потом решили уйти.

Работники порта начали хватать топ-менеджеров за одежду, а потом и пинать. Известно, что оба пострадавших обратились в правоохранительные органы.

Отдел новостей «В»

Фото РИА VladNews