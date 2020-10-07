Российские супертанкеры приморского происхождения: первый испытывается на море, закладываем седьмой Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству седьмого танкера типа «Афрамакс». В блоке корпусных производств состоялась первая резка металла для деталей будущего судна, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Как рассказали на предприятии, речь идет о седьмом по счету супертанкере, который будет заложен на судоверфи. Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» – серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведется строительство шести из них.

– Головное судно серии спущено на воду и проходит ходовые испытания. Танкеры типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной 250 метров, шириной 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Танкеры спроектированы с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, – уточняют специалисты.

По словам министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, закладка нового судна на верфи «Звезда» – знаковое событие, которое свидетельствует о непрерывном развитии предприятия, города, края.

– Появляются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней. С каждым новым строящимся судном увеличивается доля работ, производимых в Приморье. Предприятие качественно и в срок выполняет все планы, несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную распространением коронавирусной инфекции, работает без снижения темпов, увеличивает загрузку и развивает производственные мощности, – подчеркнул министр.

Напомним, что судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с НК «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов, с учетом опционов – 59. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Отметим также, что ССК «Звезда» вошел в список стратегически важных промышленных предприятий, сотрудникам которых разрешено работать во время полного режима самоизоляции. Здесь принимаются все необходимые противоэпидемические меры безопасности: проводится термометрия, регулярная дезобработка помещений, все сотрудники работают в масках.

Как уже сообщал «В», 15 сентября начались ходовые испытания танкера «Владимир Мономах», первого судна типа «Афрамакс», построенного на «Звезде» и спущенного на воду в начале мая нынешнего года.

Отдел новостей «В»

Фото Александра Сафронова / правительство ПК