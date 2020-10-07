Городские фонтаны готовятся к зимовке Главный музыкальный фонтан Владивостока на набережной Спортивной гавани и пять фонтанов на улице Адмирала Фокина закрывают с наступлением холодов. На этой неделе начались работы по консервации оборудования водного комплекса, сообщает пресс-служба администрации города.

– Фонтаны выведены из рабочего режима. Специалисты ВПЭС в течение недели произведут демонтаж конструкций. Потом все оборудование отправится на хранение, где пройдет профилактику и небольшой ремонт. К сожалению, это лето не стало исключением: вандалы четыре раза устраивали «пенную вечеринку», то есть заливали в фонтан моющее средство и забрасывали в него разные предметы, а также залезали в небольшие чаши, что установлены на Арбате, – рассказал главный механик по эксплуатации водного комплекса ВПЭС Евгений Демченко.

Снова фонтаны заработают к майским праздникам следующего года. (Имею желание купить дом, но не имею возможности. – см. стр. 2.)

Напомним, что в этом году из-за пандемии городской водный комплекс запустили только 1 июня, а фонтаны на набережной ДВФУ и вовсе остались на консервации из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА