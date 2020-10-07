Возвращение к творчеству: кружки и секции снова ждут детвору Более 500 кружков и секций Дворца детского творчества во Владивостоке возобновили работу после полугодового перерыва. Как уже сообщал «В», со 2 октября занятия начались в очном формате. Все кружки и секции бесплатные, напоминает пресс-служба мэрии.

– Наше муниципальное учреждение дополнительного образования самое крупное в городе, в новом учебном году мы готовы принять более 7 тысяч ребят, – рассказала директор Дворца детского творчества Светлана Бакало. – Набор продолжается, список всех кружков и секций можно найти на нашем официальном сайте www.vgddt.ru. Часть детей будет заниматься в стенах дворца, еще часть – на базе муниципальных общеобразовательных школ.

По словам Светланы Бакало, в учреждении соблюдаются все требования безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

– Несколько раз в день все контактные поверхности дворца – перила, дверные ручки, столы, сантехнику – обрабатываем дезинфицирующими средствами, – пояснила она. – При входе в учреждение руки можно обработать санитайзерами, обязательно измеряем бесконтактными термометрами температуру тела у всех детей и сотрудников. Педагоги работают в защитных масках, ребята – по желанию.

Кроме того, родителей, которые приводят детей на занятия, просят ожидать их окончания вне стен дворца или в холле.

Напомним, что все учреждения дополнительного образования в регионе в октябре возобновили свою работу в очном формате. Решение об этом принял губернатор Олег Кожемяко. Ожидается, что кружки, секции и школы искусств Владивостока примут почти 38 тысяч детей.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru