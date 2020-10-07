Хотите, чтобы экологический отдых в Приморье был доступным и комфортным? Голосуйте за «Землю леопарда»! Народное онлайн-голосование за проекты, вышедшие в финал общенационального конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) в регионах России, набирает обороты. Приморский край на нем представляет проект кластера «Земля леопарда». Поддержать его может каждый, кто любит и ценит природу Приморья.

Как информирует краевая пресс-служба, проект экокластера «Земля леопарда» разработан Инвестиционным агентством Приморского края совместно с региональным правительством, нацпарком «Земля леопарда», бизнес-сообществом и жителями Хасанского района. Он предполагает создание качественной и комфортной инфраструктуры для туризма, позволяющей посещать природные достопримечательности, которыми богата эта земля, и одновременно дающей возможность сохранить красоту дикой природы.

Концепция ТРК «Земля леопарда» заключается в том, чтобы сделать ранее отдельные природные территории юго-западного Приморья объединенным центром развитого и комфортного экологического туризма. Ядром проекта являются подведомственные ФГБУ «Земля леопарда» территории: национальный парк «Земля леопарда» и его кластерный участок «Гамовский», заповедник Кедровая Падь и находящийся под оперативным управлением ФГБУ Дальневосточный морской биосферный заповедник. Также проект включает месторождение лечебных грязей «Ясное» и природный парк «Хасанский».

Конкурс проводится под эгидой Агентства стратегических инициатив. Всего в нем было представлено 115 проектов из всех регионов России, 36 из них, включая проект ТРК «Земля леопарда», вышли в финал.

В случае реализации данного проекта к 2025 году эта территория сможет принимать до 1,5 млн туристов в год, при этом обеспечивая сохранение и безопасность природных достопримечательностей. На 40 % увеличится доля субъектов малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в сфере гостеприимства и туризма.

– Суть проекта заключается в том, чтобы объединить возможности особо охраняемых природных территорий региона и создать вокруг них инфраструктуру, которая позволит сделать экологический отдых в Приморье доступным и комфортным. Проект подразумевает обустройство популярных природных достопримечательностей, таких как, например, бухта Теляковкого, Кравцовские водопады и других. Поэтому нам очень важно, чтобы жители региона знали об этом проекте и поддержали его, чтобы красивая природная территория стала еще и комфортной, – прокомментировал заместитель председателя правительства региона Константин Шестаков.

Для победы в конкурсе проекту ТРК «Земля леопарда» необходимо войти в шорт-лист из 10 участников, который будет составлен экспертным советом конкурса. Но предварительно проекты проходят этап всенародного открытого голосования в Интернете.

Чтобы проголосовать за проект туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда», надо зайти на интернет-сайт конкурса – priroda.life, пройти несложную процедуру регистрации, выбрать на интерактивной карте Приморский край и проголосовать за проект кластера, нажав на сердечко.

«Голосование продлится до 9 октября, ровно до 23 часов 59 минут. О том, что получит победитель народного голосования, будет объявлено 16 октября на заседании конкурсной комиссии», – уточняют организаторы.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено ФГБУ «Земля леопарда»