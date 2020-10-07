Школьное образование усилят воспитанием А селам и городам Приморья будут присваивать звание «Населенный пункт воинской доблести»

В ходе сентябрьской сессии депутаты Законодательного собрания Приморского края рассмотрели ряд законопроектов, направленных на поддержку социального и экономического благополучия жителей региона, защиту исторической памяти. Всего парламентарии обсудили более 50 вопросов.

Председатель ЗС ПК Александр Ролик перед началом заседания отметил, что продолжается активная работа по совершенствованию краевого законодательства в рамках реализации новых норм Конституции РФ.

«В краевой закон «Об образовании» будут внесены изменения, усиливающие воспитательную составляющую, – отметил он. – В Основном законе страны закреплен принцип единой системы воспитания и образования, а на государство возложена обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Эти направления сейчас закрепляются и в краевом законе», – сказал спикер краевого парламента, добавив, что изменения коснутся и других сфер: экологии, здравоохранения и т.д.

Патриотизм и уважение к закону

Корректировка краевого закона «Об образовании» подготовлена комитетом по социальной политике и защите прав граждан. Как сообщила председатель комитета Татьяна Косьяненко, депутаты дополнили краевой закон новым пунктом, уточняющим понятие «воспитание».

В новой редакции статьи 2 закона Приморского края под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. В это понятие теперь входит также формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ и окружающей среде.

Как отметила Татьяна Косьяненко, эти изменения направлены на реализацию новых норм Конституции. Воспитательная работа в школах должна стать составной частью всех образовательных программ до 1 сентября 2021 года.

Достойны почета

Еще один значимый вопрос касался присвоения нового почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Первым в Приморье его получило село Полтавка Октябрьского муниципального округа. Соответствующий законопроект был принят на сентябрьском заседании краевого парламента в трех чтениях.

Как сообщил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, с инициативой о награждении села выступили его жители и ветераны Октябрьского муниципального округа. Предложение увековечить память о подвигах воинов, погибших в районе села Полтавка в годы Первой мировой войны, в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге, в боях за Дуннинский укрепленный район в августе – сентябре 1945 года, поддержали депутаты местной думы и глава муниципального образования. А позже инициатива была поддержана губернатором Приморья. На почетное звание претендует также город Дальнереченск.

«Важно, чтобы время не стирало из народной памяти героические страницы нашей истории. И присвоение почетного статуса муниципалитетам края во многом будет способствовать этому. Ведь для жителей населенных пунктов, которые удостоились высокого звания, это еще один повод для гордости за свою малую родину», – прокомментировал решение депутатов Джамбулат Текиев.

Не споткнуться о пеню

На сентябрьском заседании депутаты также одобрили (пока в первом чтении) послабления для приморских налогоплательщиков. Так, в краевой закон «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам» были внесены изменения, расширяющие перечень этих оснований. Документ подготовлен с целью поддержки налогоплательщиков – физических лиц – в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией.

В частности, статья 2 дополнена пунктом 4, устанавливающим, что наличие у граждан задолженности по пеням по транспортному налогу, срок образования которых более трех лет, при отсутствии недоимки по налогу, за неуплату которого они начислены, является дополнительным основанием к тому, чтобы признать такие пени безнадежными. На заседании было отмечено, что принятие проекта закона позволит снизить задолженность по транспортному налогу с физических лиц на сумму порядка 70 млн рублей.

Как сообщил заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий Лазарев, профильный комитет предварительно рассмотрел законопроект в первом чтении и поддержал его.

Отметим также, что на сентябрьском заседании произошел ряд кадровых перестановок. Коллеги приняли добровольную отставку по состоянию здоровья депутата Виктора Милуша. На этом же заседании к депутатскому корпусу присоединился Валентин Шуматов, ректор ТГМУ, победивший на дополнительных выборах на девятом одномандатном округе. Валентин Шуматов вошел в состав комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, где ранее работал Виктор Милуш.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото пресс-службы ЗС ПК