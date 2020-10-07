Муниципалитетам расслабляться некогда Но они получили уверенность в реализации краевых и федеральных программ, которые сегодня под жестким контролем губернатора и его команды

Назначение Олега Кожемяко на работу в Приморский край было неслучайным. Регион раздирали не только политические разногласия – о его экономических проблемах и провалах не знал только ленивый. В послужном же списке Кожемяко, одного из самых опытных региональных менеджеров России, – успешный вывод трех субъектов страны из сложной социально-экономической ситуации.

О проблемах знает не понаслышке

На первый взгляд, два года – срок небольшой в историческом развитии края. Тем не менее за это время губернатор Кожемяко и его команда смогли быстро локализовать и определить трафики скорейшей ликвидации большинства многолетних проблем региона, на которые ранее закрывали глаза его предшественники, и достичь существенных успехов в экономическом и социальном развитии региона.

К примеру, за два прошедших «губернаторских» года в крае удалось сдвинуть с мертвой точки жилищные проблемы обманутых дольщиков и детей-сирот, улучшить материально-техническую базу учреждений здравоохранения и культуры, ввести дополнительные социальные выплаты, в частности, увеличить расходы на питание младших школьников. Кроме того, инициировать программу масштабного обследования и ремонта мостов, что крайне важно для развития Приморья.

Благодаря регулярным рабочим командировкам в районы и общению с местным населением Кожемяко досконально знает социальную и экономическую ситуацию во вверенном ему регионе не из чужих уст и не из отчетов чиновников, зачастую сглаживающих проблемы в муниципалитетах. По большому счету, за два года работы губернатора Олега Кожемяко позитивные изменения ощутили жители всех районов Приморья. В этом убедился корреспондент «В», на днях вернувшийся из поездки по краю.

Объекты ТОР – это деньги в бюджет

В Михайловском муниципальном районе до недавнего времени едва ли не главной проблемой были наводнения. Четыре года кряду районный центр и здешние села тонули от разлива рек Бакарасьевки, Раковки, Илистой, Ляличи, Осиновки, Абрамовки в период весеннего таяния снегов, августовских тайфунов и циклонов. Их заиленные и засоренные русла не справлялись с паводками. Тонули дома, огороды, поля, техника, дороги. Отсюда у населения и муниципалитета миллионные убытки. Жертвы наводнения, конечно, получали компенсацию, но очень просили: «Сделайте так, чтобы нас не топило».

Водную стихию удалось обуздать после расчистки в районе более 21 км русел малых рек. Превентивные мероприятия по укрощению водной стихии были организованы по распоряжению Олега Кожемяко, на тот момент еще врио губернатора. На эти работы в 2018–2019 годах затрачено более 17 млн рублей из краевого бюджета. Из бюджета муниципального образования не взяли ни копейки.

Как рассказал корреспонденту «В» глава Михайловского муниципального района Владимир Архипов, территорию заливало даже при незначительных осадках. Сегодня, когда проблема ликвидирована, местные жители благодарят губернатора за расчистку рек. Люди перестали тонуть и нести убытки.

Из других достижений района Владимир Владимирович не без гордости называет Дом культуры в селе Первомайском, о котором сельчане давно мечтали. Его сдали в эксплуатацию в декабре 2019 года. Также радует жителей района внимание края к образовательным учреждениям.

– Продолжается реализация краевой программы по замене старых окон на новые из пластика в школах и детских садах. Кроме того, в школах успешно ремонтируем спортивные и актовые залы. В прошлом году сдали спортзал в селе Ляличи, в этом году ребята получили отремонтированный спортзал в Михайловке. Также сданы актовые залы в Михайловке и в школе № 2 в Новошахтинске. Это очень важный социальный объект. До этого жителям поселка негде было собраться, чтобы обсудить свои проблемы, – говорит Владимир Архипов.

Он подчеркнул, что появление в районе объектов ТОР Михайловский благотворно сказалось на увеличении доходной базы бюджета муниципалитета. Как следствие, у администрации района появилась возможность больше выделять средств на благоустройство населенных пунктов района. Прежде всего на ремонт школ, детских садов и дорог. Только в этом году в ходе реализации проекта «1000 дворов» в рамках муниципальных программ городского и сельских поселений на территории Михайловского района благоустроено 6 общественных и 12 придомовых территорий. В прошлом году – 2 общественные территории и 14 придомовых. При этом финансирование и реализация проекта «1000 дворов» находятся под контролем губернатора Олега Кожемяко и его команды.

Чистая вода – в скором будущем

Пограничный муниципальный округ не страдает от паводковых наводнений. Тем не менее здесь тоже есть проблема с водой, точнее, с ее качеством. Сегодня районный центр берет пресную воду из скважин. К сожалению, живительная влага низкого качества. Много лет эта проблема не решалась ни краевой, ни районной властью. Ситуацию мог бы выправить новый магистральный водовод. Но, как рассказал корреспонденту «В» глава Пограничного муниципального округа Олег Александров, он живет в Пограничном с 2003 года и уже тогда слышал о его строительстве. Создавались краевые программы по линии ЖКХ, в которых раз за разом включалось строительство водовода, но дело не сдвигалось. Сегодня долгожданный и почти мифический водовод стал реальностью.

– Уверенность в продолжении реализации краевой программы в направлении ЖКХ мы получили при Кожемяко. В этом году мы сдали первую очередь долгожданного водовода, который планировали построить на протяжении последних 10 лет. На его строительство затрачено более 182 млн рублей. И уже спроектирована вторая очередь. С помощью федерального бюджета в следующем году либо через год зайдем во вторую очередь водовода. Тогда мы сможем с уверенностью говорить о чистой воде в поселке Пограничном. Хотя, надо признать, останется сетевое хозяйство, которое сегодня не совсем в надлежащем состоянии, – говорит Олег Александров.

Сегодня в поселке действует система скважинных водозаборов из шести новых, высокодебитных скважин, выдающих 4 тысячи кубов воды в сутки. Это с лихвой покрывает потребность поселка Пограничного. По словам Александрова, запуск в эксплуатацию второй очереди водовода плюс реконструкция станции обезжелезивания даст населению воду, по качеству соответствующую требованиям ГОСТа.

К сожалению, после начала реконструкции станции обезжелезивания были выявлены недостатки в проектной документации, стройку приостановили, объект законсервировали. Изменения, государственная экспертиза проектной документации и сметных расчетов проведена, стоимость работ составит 184 528 020 рублей. Необходимый пакет документов направлен в министерство ЖКХ Приморского края для получения субсидии. Поэтому у главы Пограничного муниципального района есть надежда, что жители районного центра получат-таки качественную воду в ближайшем будущем.

В культуре и спорте проблем нет

В то же время особую гордость у главы Пограничного муниципального района вызывает состояние дел в культуре и образовании.

– С приходом команды губернатора Кожемяко достаточно доступным стало участие в краевых социальных программах. Для муниципалитетов снизился процент софинансирования. Если раньше он был 80 на 20, то есть, к примеру, на каждые 100 млн рублей, затраченных на реализацию какой-нибудь программы, мы выделяли из бюджета 20 млн. Это серьезная для нас нагрузка. Сегодня правительство края развернулось в сторону муниципалитетов. Это сразу все почувствовали. Ныне софинансирование при участии района в краевых программах не превышает 5 процентов. Есть даже 0,5 процента, есть 1 процент, но здесь софинансирование зависит от видов направления работы. И поверьте, сейчас из-за конкуренции стало сложнее принять участие в программе. С другой стороны, это всех сподвигло на большую инициативу в работе, – рассказал «В» глава Пограничного муниципального округа.

– Когда Олег Николаевич вступил в должность, у нас сразу решились проблемы с доплатой классным руководителям и с горячим питанием для школьников младших классов. И хотя эти выплаты из федерального бюджета, тем не менее губернатор держит их под особым, жестким контролем. Я думаю, что здесь расслабиться никто не сможет. Мы два года шли и на сегодня практически закончили работу по так называемому теплому контуру. Это замена окон и капитальный ремонт кровель в детских садах, школах и библиотеках. Это очень значимый момент для нашего района. Также продолжается пополнение книжных фондов школьных библиотек и музыкальными инструментами Детской школы искусств. Кроме того, в этом году по направлению «культура и модернизация объектов культуры» заканчиваем ремонт большого клуба в селе Нестеровка.

Что касается реализации проекта «1000 дворов», то здесь Пограничный округ тоже не в арьергарде среди других районов края. В прошлом году запустили в эксплуатацию 13 детских и спортивных площадок, в текущем – 16 площадок.

Сергей КОЖИН

Фото:

автора, Александра Сафронова (администрация Приморского края), пресс-службы правительства ПК