Приморье по горизонтали Как поменялась внутренняя политика Приморского края за два года губернаторства Олега Кожемяко

26 сентября 2018 года президент Владимир Путин своим указом назначил Олега Кожемяко и.о. губернатора Приморского края. За региональный штурвал пришлось браться в турбулентное политическое время: к тлеющим внутриэлитным конфликтам добавилась проблема поважнее – резкий рост протестных настроений.

По словам экспертов, за эти два года Олегу Кожемяко удалось не только восстановить доверие избирателей к региональной власти, но и выстроить свою управленческую «горизонталь» с муниципальными элитами.

– Первое, что бросилось в глаза при появлении в Приморье Олега Кожемяко и его команды, – это тренд на возвращение доверия населения к власти, – считает Павел Наливайко, политолог. – Мы помним те обстоятельства, при которых проходили выборы губернатора в 2018 году (второй тур, где состязались Андрей Тарасенко, выдвиженец «Единой России», и коммунист Андрей Ищенко, был отменен в связи c грубыми нарушениями с обеих сторон. – Прим. ред.). Возник серьезный скачок протестных настроений, недоверие оказывалось как к региональной, так и к федеральной власти. Кожемяко в тот период выступил своеобразным имиджинговым паровозом, который на своих личностных качествах успокоил ситуацию и одержал убедительную и честную победу. Тут, наверное, нужно выделить другой момент: в отличие от его коллег по губернаторскому корпусу он вместе со своей командой не затормозил политическую активность и курс на доверие после победы на выборах.

По словам эксперта, подобный тренд прослеживается во всех направлениях работы нынешнего внутриполитического блока Приморья, курируемого вице-губернатором Антоном Волошко. В особенности в выстраивании отношений с нижними уровнями власти: с главами и депутатами городов, районов, поселений.

– Кураторы внутриполитического блока стараются договариваться с муниципальными элитами, – отмечает Павел Наливайко. – Это, в частности, проявилось на таких сложных территориях, как Арсеньев и Находка, где удалось прекратить эпоху политической турбулентности и избрать консенсусных глав. Это продолжается и на уровнях муниципальных районов, где сейчас проводится муниципальная реформа по объединению в округа. Процесс сложный, краевым властям приходится договариваться не только с главами районов и местными депутатами, но и с главами поселений, с местными комитетами. А это огромное количество людей.

Такая работа позволила провести в крае ряд административных реформ, запуск которых долгое время буксовал. История с муниципальной реформой в Приморье особенно показательна. В том или ином виде ее уже пытались провести, но региональная власть сталкивалась со строптивым руководством на местах.

– Кожемяко, как глава региона, не раз отмечал: нет смысла держать многолюдный и широкий бюрократический аппарат на местном уровне в виде нескольких сотен сельских поселений со своими исполнительными органами, – сообщил эксперт. – Это неэффективно ни с экономической, ни с управленческой точек зрения. Муниципальная реформа призвана решить данные вопросы. Но важнее то, как эта реформа проводится. Напомним, что в 2015-2016 годах муниципальная реформа привела к череде скандалов, которые продолжались вплоть до этого года. Команда Кожемяко отказалась от «вертикализации», от навязывания своих правил игры, а пошла по модели консенсуса, выстраивания горизонтальных связей и диалога, что и обусловило успешный запуск административных реформ. Не только муниципальной. Сейчас активно внедряются инструменты по согласованию бюджетных расходов с населением. Здесь тоже прослеживается курс на возвращение доверия населения к власти. Люди это приветствуют.

По словам экспертов, два года в таком сложном регионе, как Приморье, – это хоть и вполне репрезентативный, но промежуточный этап. Руководству удалось провести наладку политической системы, но многое в ней пока решается «ручным управлением». Впереди – формирование полноценной эффективной команды, становление которой, скорее всего, мы увидим в 2021 году, в котором приморцев ждут выборы депутатов в Госдуму и в новый созыв регионального Законодательного собрания.

Евгений СИДОРОВ

Фото пресс-службы правительства ПК