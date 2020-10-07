Приморье по горизонтали

Как поменялась внутренняя политика Приморского края за два года губернаторства Олега Кожемяко

7 окт. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4745 (6450) от 7 окт. 2020

26 сентября 2018 года президент Владимир Путин своим указом назначил Олега Кожемяко и.о. губернатора Приморского края. За региональный штурвал пришлось браться в турбулентное политическое время: к тлеющим внутриэлитным конфликтам добавилась проблема поважнее – резкий рост протестных настроений. 

По словам экспертов, за эти два года Олегу Кожемяко удалось не только восстановить доверие избирателей к региональной власти, но и выстроить свою управленческую «горизонталь» с муниципальными элитами.

– Первое, что бросилось в глаза при появлении в Приморье Олега Кожемяко и его команды, – это тренд на возвращение доверия населения к власти, – считает Павел Наливайко, политолог. – Мы помним те обстоятельства, при которых проходили выборы губернатора в 2018 году (второй тур, где состязались Андрей Тарасенко, выдвиженец «Единой России»,  и коммунист Андрей Ищенко, был отменен в связи c грубыми нарушениями с обеих сторон. – Прим. ред.). Возник серьезный скачок протестных настроений, недоверие оказывалось как к региональной, так и к федеральной власти. Кожемяко в тот период выступил своеобразным имиджинговым паровозом, который на своих личностных качествах успокоил ситуацию и одержал убедительную и честную победу. Тут, наверное, нужно выделить другой момент: в отличие от его коллег по губернаторскому корпусу он вместе со своей командой не затормозил политическую активность и курс на доверие после победы на выборах. 

По словам эксперта, подобный тренд прослеживается во всех направлениях работы нынешнего внутриполитического блока Приморья, курируемого вице-губернатором Антоном Волошко. В особенности в выстраивании отношений с нижними уровнями власти: с главами и депутатами городов, районов, поселений. 

– Кураторы внутриполитического блока стараются договариваться с муниципальными элитами, – отмечает Павел Наливайко. – Это, в частности, проявилось на таких сложных территориях, как Арсеньев и Находка, где удалось прекратить эпоху политической турбулентности и избрать консенсусных глав. Это продолжается и на уровнях муниципальных районов, где сейчас проводится муниципальная реформа по объединению в округа. Процесс сложный, краевым властям приходится договариваться не только с главами районов и местными депутатами, но и с главами поселений, с местными комитетами. А это огромное количество людей. 

Такая работа позволила провести в крае ряд административных реформ, запуск которых долгое время буксовал. История с муниципальной реформой в Приморье особенно показательна. В том или ином виде ее уже пытались провести, но региональная власть сталкивалась со строптивым руководством на местах. 

– Кожемяко, как глава региона, не раз отмечал: нет смысла держать многолюдный и широкий бюрократический аппарат на местном уровне в виде нескольких сотен сельских поселений со своими исполнительными органами, – сообщил эксперт. – Это неэффективно ни с экономической, ни с управленческой точек зрения. Муниципальная реформа призвана решить данные вопросы. Но важнее то, как эта реформа проводится. Напомним, что в 2015-2016 годах муниципальная реформа привела к череде скандалов, которые продолжались вплоть до этого года. Команда Кожемяко отказалась от «вертикализации», от навязывания своих правил игры, а пошла по модели консенсуса, выстраивания горизонтальных связей и диалога, что и обусловило успешный запуск административных реформ. Не только муниципальной. Сейчас активно внедряются инструменты по согласованию бюджетных расходов с населением. Здесь тоже прослеживается курс на возвращение доверия населения к власти. Люди это приветствуют. 

По словам экспертов, два года в таком сложном регионе, как Приморье, – это хоть и вполне репрезентативный, но промежуточный этап. Руководству удалось провести наладку политической системы, но многое в ней пока решается «ручным управлением». Впереди – формирование полноценной эффективной команды, становление которой, скорее всего, мы увидим в 2021 году, в котором приморцев ждут выборы депутатов в Госдуму и в новый созыв регионального Законодательного собрания.

Евгений СИДОРОВ

Фото пресс-службы правительства ПК