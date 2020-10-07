Союз городов воинской славы наградил журналистов «В» Медалями «За активную патриотическую деятельность» удостоены наши коллеги Николай Кутенких, Любовь Берчанская и Сергей Кожин.

В Союз городов воинской славы, учрежденный в 2013 году, входят 45 городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Напомним, что Владивосток носит это звание с 4 ноября 2010 года.

Задача союза – координация деятельности городов по сохранению военно-исторического наследия, разработка и реализация мер, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Медаль «За активную патриотическую деятельность» вручается тем, кто внес значительный вклад в дело патриотического воспитания молодежи.

Впервые в столице Приморья этой награды удостоили журналистов: редактора отдела новостей газеты «Владивосток» Николая Кутенких, специального корреспондента «В» Сергея Кожина, обозревателя «В» Любовь Берчанскую, корреспондента ООО «ВЛ Новости» Максима Тихонова и старшего редактора КГБУ «Общественное телевидение Приморья» Владимира Ощенко.

Читатели «В» знают: наша газета всегда писала и будет писать о подвиге людей, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне, восстановивших из разрухи страну и сегодня защищающих наше Отечество.

– Я считаю такие материалы не просто важными, а жизненно важными. Память о Великой Отечественной войне, воспитание любви к Родине – это темы, которые никогда не перестанут быть актуальными, в этом я уверена, – говорит Любовь Берчанская.

– Патриотическую работу с молодежью надо проводить всегда, а не ограничиваться отдельными акциями. Будет неправильно широко отметить 75-летие Победы, а затем забыть о ней еще на год. Подростки обязаны изучить историю страны на подвигах отцов и дедов. Это очень важная ежедневная, кропотливая работа. И требует пристального внимания старшего поколения, – считает Николай Кутенких. – Задача журналистов, в том числе газеты «Владивосток», заключается в том, чтобы память не канула в Лету бесследно, чтобы следующие поколения знали историю, берегли традиции и передавали их дальше.

– Приятно, что работу наших журналистов отметили наградами. Но мы пишем о подвиге народа не ради медалей, а потому, что это наши люди, это наша страна, это наши дети, которые должны знать историю страны, города и края и гордиться своей Родиной, – убежден Сергей Кожин. – Но сколько еще осталось солдат той страшной войны, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, сколько людей не знают, где и как похоронены их деды и прадеды… Поэтому наша газета вместе с неравнодушными приморцами продолжает поисковую работу. И мы очень рады, когда удается помочь детям и внукам солдат Великой Отечественной найти захоронение их предков.

Добавим, что в этих медалях есть и заслуга наших читателей. Ведь именно вы пишете нам о своих родных и близких, прошедших войну, это вы рассказываете, как жили в то страшное время, как помогали стране. Ведь откуда молодежь узнает об этом, если мы с вами не расскажем им всей правды?

Михаил НЕЩЕДРИН

Фото:

пресс-службы администрации Владивостока, Сергея КОЖИНА