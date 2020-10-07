Коронавирус пошел в рост: почему эпидобстановка в крае ухудшается Еще 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился в Приморье за последние сутки (по данным на вторник, 6 октября). Новых жертв болезни, к счастью, нет, однако специалисты отмечают устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в регионе.

Об этом стало известно на очередном заседании регионального оперативного штаба, уточняет пресс-служба краевого правительства.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в Приморье ухудшается. Так, за последние сутки у нас зарегистрирован 81 новый случай заражения, а общее количество заболевших к этому моменту составляет 12204 человека. Количество выздоровевших за эти же сутки увеличилось на 89 человек, всего одолели инфекцию 10490 жителей Приморья. Жертв эпидемии в этот период не зарегистрировано, но в общей сложности с болезнью в крае не справились уже 120 человек.

На заседании оперштаба решено усилить профилактику в трудовых коллективах, установить надзор за соблюдением личной гигиены, масочного режима и проведением дезинфекции помещений, чтобы не допустить появления новых «офисных очагов».

А накануне причину роста заболеваемости COVID-19 объяснила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко в ходе брифинга.

Как отметила глава минздрава, инфицирование коронавирусом в Приморье остается стабильно высоким. Более того, в октябре показатель по количеству заразившихся вернулся к августовским отметкам. Причина вполне закономерная: начался учебный год, а с ним и полноценная работа школ, детских садов (в мае и все лето, напомним, в большинстве детсадов работали лишь дежурные группы), средних учебных заведений и вузов.

– Рост заболеваемости COVID-19, который мы сейчас наблюдаем, обусловлен тем, что прошли два инкубационных периода с момента возобновления работы образовательных организаций, дошкольных учреждений, учреждений профессионального и высшего образования. Увеличились социальная активность и число контактов. При этом не всегда строго граждане соблюдали меры предосторожности, – пояснила Анастасия Худченко.

Министр напомнила о том, что более подвержены заражению представители старшего поколения, люди с хроническими заболеваниями, течение болезни у них проходит в более тяжелой форме. Также в зоне риска те, чья профессиональная деятельность связана с большим количеством социальных контактов: это медики, педагоги, работники социальной сферы, сферы обслуживания.

Глава ведомства также отметила, что сегодня занятость коечного фонда в ковидных госпиталях Приморья достигает 80-85 %. По словам Анастасии Худченко, в случае если заболеваемость COVID-19 будет расти и дальше, а количество госпитализированных увеличится, в регионе вновь будет реализован план развертывания дополнительного коечного фонда.

Однако добросовестное соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических мер позволит сдержать рост заболеваемости, и тогда разворачивать дополнительный коечный фонд и, соответственно, останавливать основную работу медучреждений края не придется.

– Населению нужно продолжить соблюдение мер профилактики: ношение масок, социальную дистанцию, гигиену рук. Эти нормы должны стать правилом нашей жизни. Пока не наступила добровольная вакцинация от инфекции, при несоблюдении мер край рискует выйти на нарастающий уровень заболеваемости, – подчеркнула министр.

Цифры и факты

По данным приморского управления Роспотребнадзора, только 29 % заболевших COVID-19 переносят болезнь без клинических проявлений, у 50,5 % пациентов проявляются признаки острых респираторных заболеваний, а у 20 % развивается пневмония. Чаще всего заболевают люди в возрасте от 30 до 49 лет – на них приходится 37 % случаев. 9 % от общего количества заболевших – это служащие, даже медработники болеют реже – 8 % случаев. Что касается условий, в которых произошло инфицирование, только 0,8 % дают завозные случаи. Больше всего заражений происходит в результате контактов в семье и близком окружении – 53 %.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК