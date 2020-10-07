«Внимательный читатель» рад встрече Общение с вами, уважаемые читатели, – это, поверьте, большое удовольствие. Во-первых, вы здоровы, что в это непростое время очень даже важно, во-вторых, так же внимательно читаете материалы и участвуете в наших конкурсах, а в–третьих, вы – с нами!

Напомним, что в прошлом номере толстушки мы просили вас найти цитату из известного советского фильма, фразы из которой мы разбросали по нескольким страницам, сказать их номер и название фильма.

Звонков было много. Но так как отвечали мы по двум телефонам, то выбрать первого звонившего было трудно. Поэтому, как и всегда, победителей выбирала «рука судьбы». Итак, ответ: фильм «Тот самый Мюнхгаузен», цитата – «Умное лицо – это еще не признак ума (стр. 3). Все глупости в мире совершаются (стр. 15) именно с этим выражением лица (стр. 24). Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (стр. 23)» Билеты на концерты Приморской филармонии выиграли Галина Иосифовна Нестеренок (она, кстати, как и несколько других читателей, указала на неточность некоторых фраз, за что ей особое спасибо) и Оксана Петровна Кучинская.

Сегодня «Внимательный читатель» зашифровал цитату из известного всем вам фильма на разных полосах газеты, после каждой из них будет приписка – см. на стр. 2. Вам надо собрать эти фразы (они необязательно будут идти по порядку), назвать номера страниц, зачитать цитату и сказать, из какого она фильма. Разыгрываются две книги – исторический очерк Нелли Мизь и фотоальбом «Посмотри на Владивосток».

Звоните нам в пятницу с 12.00 до 12.30 по тел. 2415-625. Удачи вам!