О налогах и членских взносах расскажут дачникам Владивостока Новую бесплатную лекцию подготовили для дачников Владивостока. Она пройдет в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького (ул. Некрасовская, д. 59а) в четверг, 8 октября.

На этот раз участникам встречи расскажут о членских взносах, платежах и штрафах в садоводческих некоммерческих товариществах. Кроме того, обсудят тему налогов для дачников.

Как сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения, спикером на лекции выступит председатель СНТ «Волна-2» Владимир Никитенко. Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Начало лекции в 11.00.

Отдел новостей «В»