Призывают в масках, перчатках и с тестом на COVID Осенняя призывная кампания стартовала в Приморье в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, сообщает пресс-служба правительства края.

Как пояснили в департаменте по защите гостайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморья, призыв граждан на военную службу осуществляют призывные комиссии муниципальных образований. Их работу контролирует краевая призывная комиссия под руководством губернатора.

«Работа комиссий проходит без нарушений, в штатном режиме. Регулярно производятся дезинфекция и обеззараживание воздуха, организовано раздельное посещение гражданами военкоматов. На входе в призывные пункты организован барьерный медицинский контроль. Призывникам в обязательном порядке измеряют температуру бесконтактным способом, дезинфицируют обувь, обрабатывают руки кожным антисептиком. Во всех пунктах введен масочно-перчаточный режим, используются приборы для кварцевания и рециркуляции воздуха, во внутренних помещениях нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции», – сообщили в военном комиссариате Приморского края.

Перед отправкой из своего муниципального военкомата и при прибытии на сборный пункт Приморского края каждый призывник будет проходить тестирование на COVID.

«В случае обнаружения подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией призывника изолируют, а затем госпитализируют. Все мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в каждом из 23 военкоматов муниципальных образований и на краевом сборном пункте в настоящее время соблюдаются неукоснительно», – подчеркнули в военном комиссариате.

В ведомстве также напомнили, что все желающие могут пройти вместо военной службы по призыву альтернативную гражданскую службу. Чаще всего граждане проходят АГС в почтовых отделениях «Почты России» и медицинских учреждениях края в качестве санитаров.

Фото предоставлено военным комиссариатом Приморского края