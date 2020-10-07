Прогулка «В_город» в огнях и драйве Народ соскучился по ярким праздникам

Ярко, громко и одновременно душевно прошел во Владивостоке второй фестиваль «В_город». В субботний вечер 3 октября в самом начале Светланской, где сохранились в какой-то мере исторический облик и атмосфера начала предыдущего столетия, жителям и гостям города была представлена необычная шоу-программа. Яркое начало обеспечили фаерщики, торжественности придал оркестр, разогрели публику барабанщики, а заинтриговали гости из прошлого.

Мероприятие прошло на участке улицы Светланской в районе гостиницы «Версаль», который на время фестиваля был перекрыт для машин и стал пешеходным, уточняет пресс-служба мэрии.

– Здесь всегда очень плотный поток пешеходов, которые гуляют от площади к набережной Спортивной гавани. И сегодня идти по широкой дороге гораздо комфортнее. Этот участок вообще неплохо было бы сделать пешеходным насовсем, но приятно, что так случилось хотя бы на один вечер, – говорили горожане.

Мероприятие привлекло их внимание еще до официального начала: по перекрытой улице люди катались на велосипедах и самокатах, танцевали у импровизированной сцены под зажигательную музыку. Неподалеку разместилась фотозона, украшенная яркими огоньками, где можно было просто посидеть и отдохнуть или устроить фотосессию.

С приходом сумерек зажглась светодиодная подсветка, напоминающая звездное небо, которая установлена на участке Светланской от Алеутской до Пограничной, следом вспыхнули гирлянды у расположенных здесь кафе. А «В_город» сделал улицу еще ярче – фестиваль начался с зрелищного фаер-шоу от проекта ASTERA. Артисты продемонстрировали завораживающие трюки с огнем, а в завершение выступления устроили фейерверк из «огнемета».

Продолжили программу музыканты оркестра Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» во главе с руководителем и дирижером Анатолием Якименко. Они исполнили полтора десятка популярных композиций в оркестровой обработке, в том числе «Владивосток-2000». Вокруг подпевали и пританцовывали зрители, а в толпе прогуливались гости из прошлого века – актеры иммерсивного театра.

Суть иммерсивного театра в том, что зрители становятся частью его действа и могут на время окунуться в другую реальность. На фестивале актеры пытались воссоздать старый Владивосток. В арочных проемах «Версаля» стояли дамы в костюмах, передающих атмосферу эпохи модерн: одна из них читала стихи, другая играла на гитаре. По улице прогуливался под руку с молодой дамой юноша в старинной военной форме, похожий на юнкера. Неподалеку можно было встретить настоящего лондонского денди. Женщины в нарядах начала XX века и с чемоданами родом оттуда же, кажется, спешили на вокзал, но их все время задерживали ради селфи. Горожане охотно фотографировались с актерами, а некоторые даже подыгрывали.

Перекусить и выпить чаю гости фестиваля могли в зоне фуд-корта, там же можно было отдохнуть за столиками, украшенными яркими лампочками.

Тем временем на импровизированной сцене оркестр сменили барабанщики Catchers Groove с громким ритмичным шоу, наполнив окружающую атмосферу энергией и драйвом. А завершил фестиваль под аккомпанемент оркестра фейерверк из пиротехнических фонтанов.

– Спасибо организаторам за емкую и насыщенную программу, мы сегодня наслаждались выступлениями абсолютно всех участников. Очень ждем следующего фестиваля, надеемся, что с погодой тоже повезет, – поделились впечатлениями гости мероприятия.

– Мы сегодня почувствовали невероятную отдачу и от участников акции, и от зрителей. Нам удалось действительно сделать горожан частью происходящего: они танцевали, подпевали, участвовали в иммерсивном театре, – рассказал Салават Галиев, и. о. директора МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока», которое выступило организатором фестиваля.

– Во Владивостоке планируется постоянное проведение современных праздников с учетом пожеланий горожан. Для нас важно, чтобы каждый житель города был не просто зрителем мероприятия, а мог стать полноценным его участником, а отчасти даже создателем праздника. Думаю, что на втором фестивале «В_город» у нас это получилось, – подчеркнул глава приморской столицы Олег Гуменюк. – Специально для этого мы проводили опросы в социальных сетях, где каждый желающий высказал свои предпочтения и идеи. Безусловно, такая совместная работа будет продолжена. И уже в следующий раз мы постараемся еще больше удивить жителей и гостей Владивостока.

Отдел новостей «В»

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