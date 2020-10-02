Между бандитами и «мадоннами» Во владивостокский кинопрокат возвращается изобилие

На большие экраны выходят мультфильм «Семейка Бигфутов», триллер с Жаном Рено «Малышка с характером», криминальная драма «Капоне. Лицо со шрамом», боевик «Русский рейд», ужасы «Ловец снов» и отечественная комедия «Хандра».

«Семейка Бигфутов» (6+)

Все семьи разные, но эта – самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных. Мало того, в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк – огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей. Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда…

«Малышка с характером» (18+)

В прошлом она – солдат спецподразделения, в настоящем – швейцар в роскошном отеле, где готовится дерзкое ограбление. Лишь она стоит между безжалостными преступниками и бесценными произведениями искусства, спрятанными в стенах отеля.

«Капоне. Лицо со шрамом» (18+)

Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег – итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги?

«Русский рейд» (18+)

Рейдеры подготовили идеальный план по захвату завода: инсайдеры, подробные чертежи территории, завязки на высшем уровне, компромат на собственников, хакерская поддержка... На их стороне внезапность и прекрасно подготовленная команда головорезов. Но захват оборачивается кровавой ловушкой, ведь банду нападающих ведет человек со своим представлением о целях «рейда». Его приоритет – не завод и не деньги, для него главное – справедливость и месть!

«Ловец снов» (18+)

Совсем немного времени прошло после убийства жены Люка соседским мальчишкой в отдаленном лесном домике, но мужчина привозит туда свою новую пассию Гейл и сына Джоша. Ребенка мучают страшные сны, в которых ему является мертвая мама, а Гейл – детский психолог со стажем – изо всех сил пытается помочь мальчику. Однажды, наслушавшись рассказов соседки про ловца снов, Джош крадет у нее из сундука полезную, как он думал, для избавления от кошмаров вещь, но после этого его сны становятся еще более реалистичными и пугающими.

«Хандра» (16+)

Это правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане. А все это ради того, чтобы каждый наутро проснулся счастливым.

Фото с сайта Kinopoisk.ru