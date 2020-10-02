На ДВЖД запустят грузовые поезда без помощников машиниста Применение такой технологии вождения позволит повысить производительность труда и сократить непроизводственные потери, пояснили в пресс-службе ведомства.

Накануне в направлениях Уссурийск – Ружино и Ружино – Уссурийск впервые прошли грузовые поезда, которые вели машинисты без помощников.

Протяженность каждой поездки, в ходе которой машинист управлял поездом без помощника, но под контролем машиниста-инструктора, составила 245 километров. Эксперимент прошел без замечаний. Для удобного управления одним человеком современные грузовые электровозы серии 3ЭС5К оснащены автоматизированными системами безопасности, отслеживающими параметры скорости, торможения, показания светофоров, местоположение состава и прочие.

В рамках проекта на участке Уссурийск – Ружино ДВЖД планируется вождение 40 грузовых составов в сутки.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА