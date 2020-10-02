К малышам пришли Калькулятор и Кошелек. Чтобы обучить финансовой грамоте Более 700 методистов и педагогов из детских садов ДФО поделились лучшими практиками преподавания финансовой грамотности на вебинаре «Внедрение основ финансовой грамотности в деятельность дошкольных организаций», сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Оказалось, что рассказывать детям о финансах им помогают не только методические материалы Банка России, но и «говорящая стена» со сказками о деньгах, и медвежонок Умка, и ожившие Кошелек и Калькулятор.

Заведующая одним из детских садов Партизанска Наталья Курганова рассказала, что поначалу внедрить основы финансовой грамотности в учебный процесс было непросто: родители воспитанников считали, что говорить о финансах с малышами рано. «Мы предложили папам и мамам понаблюдать за детьми – как они выбирают покупки в магазине, знают ли, сколько стоит игрушка и как их родители зарабатывают деньги. Взрослые поняли, что ребятам действительно не хватает знаний о мире финансов, и теперь они наши помощники и полноценные участники учебного процесса – продолжают заниматься с детьми дома», – рассказала Наталья Курганова.

В Благовещенске родители малышей сами подают идеи, как сделать процесс преподавания финансовой грамотности в детском саду интересным. В образовательном учреждении есть «говорящая стена»: на ее полках обитают различные сказочные герои, которые «оживают» в руках воспитателей и родителей малышей, рассказывают ребятам занимательные истории о деньгах, играют с ними в банк и магазин, задают им вопросы о финансах и помогают правильно ответить.

В якутском детском саду «Белочка» поговорить с малышами о деньгах приходят студенты-волонтеры в костюмах Кошелька и Калькулятора, а в самом саду разработан проект «Умка-финансист». С помощью учебных пособий и наглядных материалов, сделанных руками самих малышей, северный медвежонок учит ребят грамотно обращаться с деньгами.

Ребята из сельского детского сада «Ыллык» (Республика Саха (Якутия) сами стали героями истории о финансах. Детский сад – первая ступень действующего в селе бизнес-инкубатора, где дошколята начинают осваивать профессии швеи, столяра, агронома и делают первые шаги в экономической деятельности. По словам воспитателя Лены Луковцевой, такое раннее приобщение детей к взрослым занятиям поможет им со временем стать настоящими «хозяевами жизни». А пока – начать потихоньку копить на мечту. Мечтают малыши из якутского улуса о современных гаджетах.

«Наш вебинар проходил в онлайн-формате, и его участниками стали не только дальневосточные воспитатели, но и педагоги из других регионов. Некоторым пришлось встать пораньше – мероприятие проходило в первой половине дня по Владивостоку. Но, судя по сотням теплых отзывов и множеству просьб поделиться записью, онлайн-совещание оказалось очень полезным и важным для педагогического сообщества», – подчеркнула начальник отдела финансовой грамотности управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ДФО Александра Агвердиева.

Отдел экономики «В»

Фото Любови БЕРЧАНСКОЙ