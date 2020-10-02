Произведено на дальневосточном гектаре Во Владивостоке получатели земли по программе «Дальневосточный гектар» представили горожанам свою продукцию в рамках проходящего в эти дни в столице Приморья «Фестиваля тайги – 2020», сообщили «В» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Чаи из таежных трав, дикоросы, варенье и продукты пчеловодства с этикеткой «Произведено на гектаре» можно приобрести в столице Приморья на специальной ярмарке, расположившейся в районе пешеходной зоны улицы Адмирала Фокина.

Елена Андреева с единомышленниками развивает проект по разведению, сбору и переработке дикоросов в Приморье. Коллектив осваивает около 30 гектаров в одном из живописных мест края, неподалеку от села Новороссия. В эти дни продукция, выращенная и произведенная на дальневосточных гектарах, продается среди прочих фермерских товаров на «Фестивале тайги». В ассортименте павильона – травяные чаи, варенье из дикоросов, сушеные папоротник и ламинария, другие продукты.

«Участие в программе «Дальневосточный гектар» качественно расширило наши возможности, – рассказывает Елена Андреева. – На своей земле мы имеем возможность высаживать дикоросы, культивировать их и снимать гарантированный урожай без риска, что кто-то в тайге сделает это до нас. Мы выращиваем иван-чай, заложили плантации лимонника, боярышника – другими словами, все те растения, которые раньше мы искали в лесу, сейчас растут на дальневосточных гектарах. Благодаря своей земле мы защищены от рисков и уверены в том, что наш проект будет развиваться и процветать».

Елена поделилась новостями коллективного проекта на гектарах: за это лето получатели земли успели обустроить пруд, разбить несколько новых плантаций, расширить ассортимент готовой продукции и приобрести сельхозтехнику. Сегодня в их техническом парке имеются генератор, ямобур, газонокосилки, а впереди покупка трактора и культиватора.

Напомним, что недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении критериев использования земельных участков, предоставленных гражданам по программе «Дальневосточный гектар», для дальнейшего оформления участков в собственность или аренду. В перечень вошли четыре критерия, гражданин вправе выбрать любой из них. Первый – наличие на земельном участке объекта капитального строительства (в том числе незавершенного). Вторым критерием являются средства, вложенные в эту землю, причем сумма должна быть не менее 30 тысяч рублей. Третьим критерием является доход от произведенной на участке продукции или ведущейся деятельности – он должен составлять не менее 30 тысяч рублей. Четвертый критерий – наличие результатов деятельности по выбранному виду или видам использования участка.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Приморье удерживает региональное лидерство по количеству выданных участков по программе «Дальневосточный гектар» – на сегодня на территории края более 22300 человек получили земельные участки. В целом по округу количество участников программы «Дальневосточный гектар» превысило 85000 человек.

Отдел экономики «В»

Фото предоставлено пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике