Граждане потратились на мобильные телефоны и мебель Большинство россиян, кто в этом году потратился на дорогостоящие вещи или услуги (62 %), откладывали деньги на эти цели, а 27 % взяли кредит, сообщает портал «Банки.Ру» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины из орошенных граждан совершили приобретения в начале года. Чаще всего они покупали мобильные телефоны (21 %), сделали ремонт в квартире или приобрели мебель (15 %), бытовую технику (15 %) или оплатили обучение себе или детям (11 %). По 8 % наших соотечественников купили турпутевку или телевизор.

В оставшиеся несколько месяцев 2020 года россияне планируют потратиться на ремонт в квартире и мебель (19 %), оплатить образование (12 %), купить бытовую технику (10 %) или турпутевку. Купят мобильный телефон или абонемент в фитнес-клуб по 7 % россиян.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА