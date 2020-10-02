МФЦ перешли на живую очередь С 1 октября центры и офисы «Мои документы» в Приморье возобновляют прием в порядке живой очереди по ограниченному перечню услуг.

Исключительно по предварительной записи будет работать только отделение во Владивостоке по адресу: улица Борисенко, 102, сообщили в пресс-службе края.

Во всех офисах многофункциональных центров предварительно были созданы условия для соблюдения действующих на территории региона санитарных требований.

«Социальное дистанцирование, соблюдение масочного режима, дезинфекция общественных пространств – обязательные требования для всех отделений МФЦ, расположенных как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Акцент на обеспечении безопасности, естественно, скажется на пропускной способности – по крайней мере, в первые дни октября. Рекомендуем лично приходить в МФЦ только в случае острой необходимости во избежание потери времени в очередях. Избежать этого можно, записавшись на прием предварительно по телефону 8 (423) 222-1111 (эту возможность мы оставляем) либо получив услугу в электронном виде через портал Госуслуги», – отметил директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.

Отметим, что очный прием в МФЦ Приморья на первых порах будет вестись по ограниченному спектру услуг. Перечень доступных услуг будет постепенно расширяться по мере улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Отдел новостей «В»