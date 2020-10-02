«Мир» подождет до конца года

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до конца года.

2 окт. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4743 (6448) от 2 окт. 2020
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Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в программе «Вести» (канал «Россия 1»). 

Как отмечает газета «Известия», большинство пенсионеров уже переведены на систему «Мир» и пользуются ею. Но часть по каким-то причинам еще не перешла. Принято решение дать им срок до 31 декабря 2020 года, отметила Бакина.

Ранее планировалось, что пенсии и государственные пособия можно будет получить только на карту «Мир» с октября. Требование не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой, они будут получать выплаты по прежней схеме.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»