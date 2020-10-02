«Мир» подождет до конца года Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до конца года.

Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в программе «Вести» (канал «Россия 1»).

Как отмечает газета «Известия», большинство пенсионеров уже переведены на систему «Мир» и пользуются ею. Но часть по каким-то причинам еще не перешла. Принято решение дать им срок до 31 декабря 2020 года, отметила Бакина.

Ранее планировалось, что пенсии и государственные пособия можно будет получить только на карту «Мир» с октября. Требование не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой, они будут получать выплаты по прежней схеме.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»