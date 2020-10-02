Тысячи автопокрышек сдали на переработку Порядка трех тысяч старых шин передано на дальнейшую утилизацию в сентябре, сообщили в пресс-службе мэрии. Часть отработанных шин была собрана с улиц Владивостока силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий», часть – сдана на переработку горожанами в рамках акции, организованной администрацией краевого центра и компаниями «1000 размеров» и «ЭкоСтар Технолоджи».

«Это уже вторая в этом году акция по бесплатной сдаче шин на вторичную переработку. Первая прошла в конце июля, тогда на вторичную переработку горожане сдали более четырех тысяч шин. Также на постоянной основе ведется работа по сбору автопокрышек с улиц города. Нередко свалки из старых шин приходится вывозить с одних и тех же мест. Просим горожан не организовывать стихийные свалки в любимом городе, не разбрасывать шины вдоль дорог и в лесу, а просто сдать их на утилизацию. Сделать это можно в специализированных компаниях и пунктах шиномонтажа», – сообщил Игорь Скубко, заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства.

В ходе акции каждый желающий до 30 сентября мог бесплатно сдать на утилизацию четыре старые автопокрышки. Из колес специализированная компания сделает резиновую крошку, которую используют для изготовления безопасных покрытий для различного рода площадок.

«Оказалось, что у нас очень много активистов, неравнодушных людей, которые готовы участвовать в акциях по очистке города. С 16 сентября мы общими усилиями собрали порядка 1,5 тысячи шин», – отметил Николай Моисеенко, генеральный директор компании «1000 размеров».

Как рассказал генеральный директор ООО «ЭкоСтар Технолоджи» Глеб Юницын, при переработке автомобильные шины механическим способом разделяют на компонентный состав – металл, текстильное волокно и резиновую крошку. Металл отправляется на вторичную переработку, а из резиновой крошки получаются травмобезопасные покрытия для детских и спортивных площадок.

«Объемы поступающего материала увеличились. Это в первую очередь связано с тем, что администрация Владивостока уделяет большое внимание этому вопросу. Проводятся различные субботники, совместные акции», – подчеркнул Глеб Юницын.

Отметим, что брошенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При сжигании шин в атмосферу выделяется большое количество токсичных веществ, в том числе углекислый газ, окись серы и азота, свинец, почти половина из них – канцерогенные соединения. В связи с этим горожан просят не загрязнять природу, а сдавать старые шины на переработку.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой / www.vlc.ru