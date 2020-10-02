Чистоту на берегу поддерживают субботниками Очередная экологическая акция прошла во Владивостоке. Сотрудники одной из сотовых компаний и администрации краевого центра собрали и вывезли с прибрежной территории бухты Соболь и озера в микрорайоне Патрокл более 2,5 тонны мусора.

Как отметили в пресс-службе мэрии, субботник был организован в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения Владивостока».

«Это уже шестая акция, которая прошла в рамках муниципальной программы. За это время в субботниках участвовали различные коммерческие компании и общественные организации», – подчеркнули в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Администрация Владивостока напоминает горожанам о необходимости соблюдать порядок в городе и не сбрасывать мусор в неположенных местах. Если вы стали свидетелем правонарушения, необходимо зафиксировать это на фото или видео и направить в мэрию. Это поможет привлечь нарушителей к административной ответственности.

Направить обращение можно через интернет-приемную или «Почтой России» по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20. Также письменные обращения (заявления, предложения, жалобы) принимают по адресу: Владивосток, Океанский проспект, д. 15/3, каб. 1.

Отдел новостей «В»

Фото управления охраны окружающей среды и природопользования / www.vlc.ru