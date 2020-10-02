Ученые изучают возможность возвращения дальневосточного леопарда в Корею Национальный парк «Земля леопарда» подписал протокол о намерениях с южнокорейским Национальным институтом экологии. Стороны объединят усилия в исследовании и сохранении дальневосточного леопарда, в том числе для возвращения самой редкой в мире крупной кошки на Корейский полуостров.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, уже организована международная группа специалистов, которая будет вести работу, в частности, по оценке потенциальных местообитаний леопарда в России и Корее, а также по исследованию ДНК редких кошек с помощью современных технологий.

Подписание документа руководителями «Земли леопарда» и южнокорейским Национальным институтом прошло в ходе совещания в онлайн-режиме. Подчеркивается, что событие состоялось в юбилейный год – 30-летия установления дипломатических отношений России и Республики Корея.

«Национальный парк «Земля леопарда» успешно выполняет свою миссию вот уже 8 лет. За этот срок удалось добиться роста популяции дальневосточного леопарда и собрать огромное количество научных данных о подвиде, в частности, благодаря крупнейшей в России сети фотомониторинга, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Это ценный опыт, которым нужно делиться с коллегами. В свою очередь, Национальный институт экологии вносит неоценимый вклад в сохранение и изучение дикой природы. Объединив усилия, мы сможем сделать для уникальных животных очень многое».

К началу XXI века леопард полностью исчез с Корейского полуострова, а в Приморье оставалось всего около 35 особей. Благодаря созданию нацпарка «Земля леопарда» критическую цифру удалось преодолеть. По данным последнего учета, на юго-западе Приморья зафиксировано 97 взрослых леопардов. Они уже отмечаются на границе России и Северной Кореи. Ученые также рассматривают возможность реинтродукции леопарда в Корее путем выпуска подготовленных краснокнижных животных из зоопарков.

Вопрос реинтродукции редких видов животных особенно актуален для Южной Кореи в связи со значительным сокращением биоразнообразия, произошедшим в XX веке. С Корейского полуострова исчезли амурский тигр, дальневосточный леопард, дальневосточный аист и другие виды. Благодаря большому вниманию южнокорейских природоохранных организаций к этому вопросу ведется работа по возвращению редких видов животных на полуостров. Так, в 2015 году на территории полуострова были выпущены первые дальневосточные аисты, и сейчас свой дом здесь обрели более 40 этих птиц.

Одна из следующих целей Национального института экологии Республики Корея – реинтродукция дальневосточного леопарда на полуострове.

Справка «В»

Национальный институт экологии – одно из крупнейших государственных научных учреждений в Южное Корее, находится в ведении министерства окружающей среды Республики Корея. Как и «Земля леопарда», институт активно занимается научной и просветительской деятельностью.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ФГБУ «Земля леопарда»