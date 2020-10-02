Более полумиллиона приморцев привились от гриппа в сентябре Наибольшее число привитых – во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке, меньше всего – в поселках Терней, Ольга и селе Лазо, сообщили в пресс-службе края.

Специалисты отмечают, что в основном приморцы обращаются за вакцинацией в районные поликлиники, однако мобильные палаточные пункты также активно прививают граждан.

«Плановый показатель по краю выполнен на 47,2 %. Вакцинировано от гриппа почти 520 тысяч человек, из них свыше 142 тысяч – дети», – обозначили в региональном министерстве здравоохранения.

Как уже писал «В», в связи с циркуляцией коронавирусной инфекции и опасности сочетания гриппа и COVID-19 план по вакцинации от гриппа в Приморье составляет 60 % населения.

Краевое министерство здравоохранения призывает жителей региона принять участие в прививочной кампании. При этом специалисты поясняют, что сделать это лучше до начала эпидсезона гриппа.

«После прививки могут возникнуть побочные эффекты – покраснение места укола, усталость, головная боль, незначительное повышение температуры. В течение двух дней эти симптомы проходят. Бывают случаи, когда человек, сделав прививку, все равно заболевает. Причина в том, что антитела, попавшие в организм с инъекцией, развиваются в течение двух недель. Если вы в этот период заболели, значит, прививка просто не успела подействовать. Поэтому так важно успеть привиться», – подчеркивает эпидемиолог минздрава Ирина Повиличенко.

От ОРВИ грипп отличается агрессивным началом и течением – высокая температура, ломота суставов, першение в горле и сухой кашель. Медики напоминают, при первых симптомах нужно обратиться к врачу, самолечения следует избегать. Защиту от инфекции обеспечивает коллективный иммунитет. Если группа людей сделала прививку, внутри нее болезнь не будет распространяться. Отсутствие же прививки увеличивает риск заболевания не одного человека, а коллектива в целом. В этой связи медики рекомендуют руководителям предприятий края обеспечить условия для вакцинации в трудовых коллективах.

Отдел новостей «В»