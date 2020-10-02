Почти каждый пятый приморец старше 60 лет Первого октября во всем мире отмечали День пожилого человека. Приморскстат традиционно к этой дате собрал интересную информацию о приморцах, вступивших в пору серебряного возраста.

В нашем крае, по данным ведомства, на начало 2020 года проживало 411,8 тыс. человек от 60 лет и старше (22 % численности населения края), из них 76 % – в городской и 24 % – в сельской местности. Число пожилых людей в крае с каждым годом растет и за последние 5 лет увеличилась на 32,9 тыс. человек.

Следует отметить, что женщин в возрасте 60 лет и старше больше, чем мужчин соответствующего возраста, на 113 тыс. человек (в 1,8 раза). А женщин старше 80 лет почти в три раза больше, чем их ровесников среди представителей сильного пола.

Согласно расчету перспективной численности населения до 2035 года, подготовленному Росстатом, тенденция к увеличению населения пожилого возраста в Приморье сохранится. Предположительная численность приморцев в возрасте 60 лет и старше на начало 2036 года может составить 440,3 тыс. человек, то есть за 15 лет вырастет на 7 % и окажется многочисленнее детей до 17 лет в 1,6 раза.

Основной доход пожилых людей – пенсия по старости. Ее средний размер на 1 июля 2020 года – 15271 рубль, что на 6 % больше, чем год назад, но в реальном выражении (с учетом изменения цен) увеличение составило 2 %.

Каждый четвертый пенсионер Приморья продолжает работать, так как средний размер пенсии составляет всего 30 % среднемесячной зарплаты в регионе. Правда, при этом средняя пенсия превышает величину прожиточного минимума пенсионера на 36 %.

Отдел новостей «В»