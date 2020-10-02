Надежность энергоснабжения региона поддержат строительством ЛЭП Министерство энергетики РФ совместно с правительством Приморья и сетевыми организациями разработают план мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей Хасанского района, сообщили в пресс-службе края.

Провести эту работу до 20 октября поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам заместителя председателя краевого правительства Елены Пархоменко, текущая и будущая потребность Хасанского района в энергоресурсах значительно превышает существующую мощность энергосистемы муниципалитета. Сейчас электропитание района идет по линии 110 киловольт, и резервных линий нет.

«Для успешной реализации инвестпроектов, развития портов и создания возможности полноценного использования земельных участков, в том числе распределяемых по программе «Дальневосточный гектар», необходимо строительство подстанции 220 киловольт «Причал» в районе Зарубино с двумя питающими ЛЭП протяженностью 130 километров каждая. Примерная стоимость такого строительства – 5 миллиардов рублей», – обозначила Елена Пархоменко.

Есть возможность включить модернизацию электромощностей и в инвестпрограммы крупных сетевых организаций, например, ПАО «Россети». Также прорабатывает вариант увеличения мощностей АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» («ДРСК») – это строительство подстанции в Надеждинском районе, реконструкция нескольких действующих подстанций и сетей, что даст возможность увеличить мощность примерно до 25 мегаватт.

Сейчас на основе предложений местных сетевых организаций агентство газоснабжения и энергетики края разрабатывает дорожную карту с первоочередными мероприятиями. Прежде всего они направлены на улучшение качества электроснабжения сел Безверхово, Андреевка, Витязь, поселков Краскино, Хасан, Славянка, Зарубино.

Отдел экономики «В»