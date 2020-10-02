В Приморье открываются новые образовательные учреждения В поселке Новом Надеждинского района 30 сентября открылся детский сад № 19 «Солнышко в Полесье». Дошкольное учреждение построили по национальному проекту «Демография», уточнили в пресс-службе края.

Детсад рассчитан на 120 мест, пока принято 90 воспитанников, но вскоре все места будут заняты. Глава Приморья Олег Кожемяко побывал на торжественной церемонии открытия детсада и поздравил жителей муниципалитета с появлением современного дошкольного образовательного учреждения.

– Сегодня большое и долгожданное событие – мы открываем детский сад с уютными помещениями для занятий музыкой, спортивным залом, современной инфраструктурой, – подчеркнул в своем выступлении Олег Кожемяко. – Всего в этом году в крае начинают работать шесть новых дошкольных учреждений, в них пойдут в общей сложности 750 ребят. В следующем году откроем еще четыре. Таким образом, поручение президента России по ликвидации очереди в детские сады в Приморском крае будет выполнено.

Депутат муниципального комитета Надеждинского района педагог Наталья Годжаева отметила, что за последние два года ситуация с финансированием района изменилась в лучшую сторону. И население это почувствовало на себе. Годжаева заметила, что Надеждинский район становится комфортнее для проживания.

– В первую очередь это коснулось образования и других бюджетных сфер, также меняются инфраструктура и дороги, – заверила Наталья Годжаева. – Говорю об этом как депутат и как местный житель. Такого же мнения и большинство моих земляков. Наш губернатор видит болевые точки, прислушивается к пожеланиям людей и находит пути для решения накопившихся за десятилетия проблем. Некоторые социальные и экономические вопросы муниципалитета включены в краевые программы. То, что не решалось годами, наконец-то претворяется в жизнь. Открываются новые образовательные учреждения, проводятся реконструкции и капитальные ремонты действующих детсадов.

Депутат подчеркнула, что уверена в успешном решении еще одного вопроса – в создании достойных условий для получения среднего образования.

– Ведь население района возросло, детей становится больше. Имеющаяся в селе Вольно-Надеждинском школа переполнена через край. У нас обучение проходит в две смены. При наличии 600 посадочных мест на уроки приходит 1100 ребят. Надеждинцы очень надеются на Олега Николаевича, что при его поддержке наша школа сможет проводить обучение в одну смену, – отметила Наталья Годжаева.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru