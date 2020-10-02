Взлома нет, а ценности пропали В полицию Артема стали поступать заявления граждан о проникновениях в салоны транспортных средств. При этом следы взлома отсутствовали. Злоумышленники использовали кодграббер – специальное электронное устройство, предназначенное для взлома охранной системы автомобиля. Они похищали деньги, документы, ключи от квартир, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Оперативники установили личности подозреваемых, двух мужчин 1980 года рождения. Один – житель Артема, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, мошенничество. Другой – житель поселка Кавалерово, также имел противоречия с законом. Подозреваемые были доставлены в полицию, где дали признательные показания.

Так, в июле прошлого года 40-летний житель Артема находился на площади Ленина. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он с помощью технического средства отключил систему сигнализации на автомашине «Тойота-Витц». Проникнув в салон, похитил деньги, ключи от квартиры, а также сфотографировал страницу о регистрации по месту жительства паспорта, оставленного владелицей авто.

В этот же день злоумышленник предложил знакомому совершить кражу по этому адресу. Один остался на улице и наблюдал за обстановкой. Другой, воспользовавшись похищенным ранее ключом, проник в жилище потерпевшей, где похитил ювелирных изделий на общую сумму 190 тысяч рублей, а также банковскую карту, с которой впоследствии снял 37 тысяч рублей.

От противоправной деятельности фигурантов пострадала другая жительница Артема. В вечернее время, действуя по отработанной схеме, один из злоумышленников проник в салон автомашины «Тойота-Ист», откуда забрал паспорт и ключи от квартиры, которую позже «навестили» и вынесли оттуда ювелирных изделий на сумму 443 тысячи рублей.

В ходе следствия доказана причастность фигурантов к 13 эпизодам противоправной деятельности, совершенных на территории Артема и Владивостока. Ущерб составил свыше миллиона рублей.

Уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Артемовский городской суд. Фигурантам могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОМВД РФ по городу Артему