Вернувшимся после дальнего похода вручили жареных поросят Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» завершил дальний поход и вернулся во Владивосток.

Тихоокеанцы принимали участие в российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви-2020», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. За 2 месяца корабли прошли более 12 тысяч морских миль, посетили с деловыми заходами порты Шри-Ланки и Брунея, а также выполнили более 50 боевых упражнений.

Временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский поздравил моряков с благополучным возвращением домой и поблагодарил их за отличное выполнение задач. По традиции командирам кораблей и капитану танкера были вручены жареные поросята.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы Восточного военного округа