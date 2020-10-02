Голова тигра – это гора, брови – небо, а усы – волны Новое граффити рисуют молодые художники возле театра имени Горького. Здесь появятся узнаваемые символы Владивостока, главным из которых станет изображение тигра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Авторами проекта стали художники Михаил Петров и Корней Драбязг. Ребята учатся в Приморском краевом художественном колледже и являются членами краевого молодежного объединения Творческого союза художников России. Реализовать идею художникам удалось благодаря конкурсу «Молодежная инициатива», который ежегодно проводит администрация Владивостока.

«Сюжет родился давно, у меня есть картина, которую я нарисовал пять лет назад. Основную идею я вынес из нее, всей командой мы доработали эскиз и добавили новые элементы. Тигр – это главный символ нашего города. Во Владивостоке есть Тигровая сопка и Тигровая улица, ежегодно отмечается праздник в честь этого хищника. Своей работой мы хотели бы запечатлеть образ тигра еще и на подпорной стене», – рассказывает Корней Драбязг.

По словам художников, к определенному стилю их работу отнести нельзя. Картину они рисуют в авторской манере. И даже тигр здесь не совсем обычный, а скорее сказочный и морской.

«Голова тигра – это гора, которую окружает морская гладь. Его усы переходят в волны, а брови – в небо. Также здесь можно увидеть корабли, чайки, мосты – все, что близко жителям Владивостока», – добавляют ребята.

Эскиз художники перенесли на стену и сейчас дорабатывают картину. Уже совсем скоро ребята планируют презентовать свою работу.

Как отметили в управлении по делам молодежи, конкурс «Молодежная инициатива» проводится во Владивостоке с 2014 года. Благодаря ему горожане в возрасте от 18 до 30 лет могут получить не только финансовую, но и организационную поддержку на реализацию общественно значимых инициатив.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/ www.vlc.ru