Пригороды вошли в ДВ-гектар Объем земель, доступных для использования по программе «Дальневосточный гектар», расширен в Приморье за счет буферных зон вокруг крупных городов. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания в среду, 30 сентября, сообщили в пресс-службе края.

Как пояснила региональный министр имущественных и земельных отношений Ирина Дмитриенко, закон сокращает буферную зону вокруг городов Владивосток, Артем и Находка, что позволит открыть часть территорий Надеждинского, Шкотовского и Партизанского муниципальных районов края для предоставления земельных участков в качестве дальневосточных гектаров.

В частности, открывается буферная зона Находки на территории Партизанского района, за исключением поселка Волчанец. Таким образом, доступными для участников программы становятся около 6,2 тысячи гектаров. Еще 3,7 тысячи гектаров, которые теперь можно оформить гражданам в качестве дальневосточных, – часть буферных зон Артема и Владивостока в Надеждинском районе, за исключением территорий, занятых садоводческими товариществами. Самый большой новый участок – площадью 12,8 тысячи гектаров, это часть буферных зон Артема и Владивостока на территории Шкотовского района.

Министр подчеркнула, что расширение территории предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в границах населенных пунктов предоставит возможность гражданам официально оформить в качестве дальневосточных гектаров не оформленные ранее земельные участки, которыми они уже там фактически владеют.

«В случае выбора вида разрешенного использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного хозяйства их владельцы смогут воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования под 2 %», – уточнила Ирина Дмитриенко.

При этом закон не нарушит права граждан и юридических лиц, являющихся действующими землепользователями участков. Так, в ряде населенных пунктов фактические территории, на которых расположены дачные общества, исключили из схем формирования новых земельных участков под дальневосточные гектары. Еще один способ защитить собственников или пользователей земли – выезд органов местного самоуправления на участки, чтобы выявить наличие прав третьих лиц.

Отметим, что на сегодня в Приморье заключено более 15 тысяч договоров на предоставление дальневосточного гектара. Это лучший показатель в ДФО.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru