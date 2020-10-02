Благоустройству приморской столицы пропишут новые правила Создание комфортной среды для горожан доверят архитекторам, дизайнерам и общественности

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил создать в краевой столице специальный совет по благоустройству с привлечением архитекторов, представителей власти и общественности.

А также рекомендовал руководству Владивостока уволить сотрудников, которые принимали решение о согласовании и установке гранитных архитектурных форм на центральной площади города. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства края, он заявил в ходе совещания в мэрии в среду, 30 сентября.

Поводом для встречи главы региона с ответственными за создание комфортной среды краевой столицы послужила непродуманная политика в сфере благоустройства городских территорий.

«Последнее ваше «творчество» – скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком», – заявил Олег Кожемяко.

По его словам, систему благоустройства приморской столицы следует переформатировать – в эту сферу должны прийти профессиональные архитекторы, дизайнеры, озеленители, при этом все проекты должны обязательно согласовываться с жителями.

«Этот процесс должен быть четко отлажен: в зимнее время согласовываем проекты, виды работ, весной проводим торги, и с наступлением строительного сезона подрядчики выходят на объекты, чтобы в сентябре закончить благоустройство. Все работы должны быть организованы таким образом, чтобы создавалось минимум неудобств людям», – подчеркнул глава Приморья.

Губернатор поручил создать архитектурный совет по благоустройству и озеленению города.

«В последние годы в крае, в том числе во Владивостоке, направляются значительные средства на благоустройство, создание комфортной среды для граждан. К сожалению, сейчас мы видим, что ни в этой отрасли, ни в дорожной нет грамотных руководителей», – обозначил Олег Кожемяко.

Он рекомендовал руководству администрации Владивостока наказать вплоть до снятия с должностей всех, кто принимал участие в разработке и согласовании документов по закупке и установке гранитных архитектурных форм в центре Владивостока.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ primorsky.ru