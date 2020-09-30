Бабушка, а почему у тебя такие длинные зубы? Чем опасен пародонтит и как не довести себя до этой болезни

Пародонтоз, или, как его правильно называют врачи, пародонтит – воспаление опорного аппарата зубов – одно из самых коварных и часто встречающихся стоматологических заболеваний. Действительно часто: оно диагностируется у 90 % населения.

Коварство же заболевания заключается в том, что развивается оно постепенно, на начальных этапах не вызывая ни боли, ни сильного дискомфорта. И лишь основательно поразив костные и мягкие ткани опорного аппарата зуба, пародонтит вынуждает обратиться к стоматологу. На этом этапе до потери зубов остается уже совсем немного.

Не мешайте зубам жевать

Самая частая и очевидная причина возникновения пародонтита – несоблюдение гигиены полости рта.

– Да, именно неправильный или нерегулярный уход за полостью рта, – подтверждает врач-стоматолог Елена Степанова. – Зубной налет, который присутствует на поверхности зубов и в межзубных промежутках, не настолько безопасная субстанция, как может показаться на первый взгляд. Мягкий и легко удаляемый вначале, он проходит определенные циклы развития. Результатом становится минерализация налета и его трансформация в твердый зубной камень. Этот процесс в большинстве случаев наблюдается у тех, кто без должного внимания относится к ежедневному уходу за полостью рта или же использует неправильно подобранную зубную щетку, зубную пасту и ополаскиватель. Или просто не умеет чистить зубы.

Следующая причина появления пародонтита – плохое кровоснабжение десен. Это одна из наиболее частых проблем у курильщиков. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, приводят к сужению сосудов (ишемии) слизистой оболочки полости рта и их хрупкости, что ухудшает кровоснабжение тканей десны и опорного аппарата зубов. Замедлению кровообращения и, как следствие, развитию пародонтита способствует и недостаток жевательной нагрузки, вызванный пищевыми привычками (например, преобладание в рационе мягкой, протертой пищи).

Далее в списке причин – дефицит питательных веществ. Отсутствие в рационе свежих овощей, фруктов, зелени, достаточного количества рыбы, мяса и кисломолочных продуктов быстро приводит к нехватке необходимых веществ в тканях десен. Если неправильное питание становится постоянной привычкой, то со временем в деснах нарушаются обменные процессы, что создает почву для воспаления и пародонтита. К таким последствиям может привести дефицит витаминов А, С и группы В.

Причиной пародонтита также может стать неправильный прикус или неправильное расположение зубов в ряду, что способствует скоплению налета.

Кровь на щетке? Бегом к стоматологу!

Как любое заболевание, пародонтит «движется» стадиями.

– На первой стадии (она называется гингивит) человек не придает значения кровоточивости десен и потому оттягивает момент обращения к врачу, – рассказывает Елена Олеговна. – Кровоточивость может появиться при механическом раздражении тканей десен, например, при чистке зубов или употреблении твердых продуктов (моркови, яблок, сухого печенья и т.п.). С точки зрения самого больного, едва заметные следы крови могут выглядеть естественно: возможно, он слишком сильно нажал на зубную щетку или оцарапал десны сухариком – для беспокойства нет причин. Но, если это не эпизодические случаи, а повторяющийся день ото дня симптом, пора обратиться к стоматологу.

К сожалению, самый первый и очевидный симптом развития заболевания – кровоточивость десен – курильщики из-за ишемии сосудов пропускают.

На второй стадии пародонтита симптомы заметны не только больному. Неприятный запах изо рта, который дает гнойный экссудат из пародонтальных карманов, невозможно устранить путем обычной чистки зубов и сложно заглушить с помощью жевательной резинки или мятных леденцов. Кроме этого, наблюдаются очевидные изменения в деснах: они становятся менее плотными, рыхлыми. Зубы выглядят длиннее, чем обычно, за счет того, что оголяются шейки корней. Промежутки между зубами при этой стадии заболевания увеличиваются, а кровоточивость уже не кажется случайной и безобидной: даже во время приема пищи во рту явственно ощущается специфический привкус металла – вкус крови.

На следующей стадии зубы становятся чувствительными к малейшему изменению температуры или вкуса, особенно остро реагируя на кислые и сладкие продукты. Постепенно истончается костная ткань, шейки корней зубов обнажаются по мере того, как опускаются десны. Зубы становятся подвижными. Кроме уже ставшей привычной крови из десен может выделяться гной, а запах изо рта беспокоит все сильнее. Прием пищи перестает приносить удовольствие: шаткость зубов и опухание десен делают процесс пережевывания даже мягких продуктов дискомфортным и часто болезненным. Иногда организм реагирует на пародонтит «глобальными» симптомами: повышением температуры и ухудшением общего самочувствия.

Чтобы не дошло до скальпеля

Утверждение, что пародонтит излечивается, ошибочно. Процесс можно лишь стабилизировать.

Первым делом проводится профессиональная чистка зубов. – Удаление зубных отложений – неотъемлемый этап при лечении пародонтита. Эта процедура убирает налет и камень, не позволяющие деснам восстановить прежнее положение и плотно охватить зубы, – объясняет суть лечения доктор. – После профессиональной чистки зубов понадобятся антисептики для местного применения. Это обусловлено высоким риском распространения воспаления и инфекции на другие ткани. Когда воспаление десен снимается, уменьшается их кровоточивость, болезненность.

В наиболее запущенных случаях, когда воспаление распространилось глубоко на костные ткани, применяются хирургические методы лечения. Такие манипуляции предусматривают частичное иссечение десны , промывание пародонтальных карманов лекарственными растворами, удаление камней, лоскутные операции. В ряде случаев хирургическое лечение пародонтита предполагает имплантацию заменителей костных тканей или наложение коллагеновых либо искусственных мембран для восстановления опорного аппарата зуба. И надо понимать, что процесс этот длительный и дорогостоящий.

Профилактика – это святое

Чтобы избежать пародонтита, а следом воспаления десен и потери зубов, необходимо придерживаться простых, но навечно актуальных правил.

Правильный и регулярный уход за полостью рта – важнейшая мера профилактики пародонтита. Чистка зубов утром и вечером с использованием щетки средней жесткости и зубной нити должна быть неискоренимой привычкой.

Посещайте стоматолога не реже двух раз в год независимо от того, есть ли у вас признаки неблагополучия в полости рта или нет. Квалифицированный врач выявит пародонтит на начальных этапах его развития.

Лика ТКАЧЕНКО

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