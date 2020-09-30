Добро и зло из века в век… Создатели новой постановки «бесконечного» романа уверены: Булгаков не повернулся к ним спиной

Традиционно премьерой открыл 88-й сезон Приморский краевой драматический театр имени Горького. И не просто премьерой, а долгожданной постановкой – наконец-то зрители увидели «Мастера и Маргариту» (16+).

Путь спектакля к публике был нелегок и нескор. Премьера планировалась еще на апрель, но из-за грянувших ограничений работу пришлось отложить почти на полгода. Есть ли в этом мистическое вмешательство, трудно сказать. Но всем известно: ни одна постановка «Мастера и Маргариты» не проходила без того, что можно назвать «странным совпадением» или «чертовщинкой»…

Любовь есть жертвенность

– Роман Михаила Булгакова – это и источник вдохновения, и родник, и библия для миллионов людей, – сказал на пресс-конференции перед премьерой главный режиссер театра Ефим Звеняцкий. – Мы обращались с ним с любовью и уважением.

Инсценировку сделала Елена Исаева (спектакли по пьесам этого прекрасного драматурга – «Фрегат «София», «Эдит и ее демоны» – одни из самых популярных в театре). Мы придумали идею: все герои Ершалаима (античной Иудеи) из романа, что пишет Мастер, вплетаются во все сюжетные линии. И у нас немало параллелей, в результате которых сюжеты дополняют друг друга. Конечно, язык инсценировки призрачный, и многое пришлось доделывать уже во время репетиций. «Мастер и Маргарита» – роман бесконечный, его можно интерпретировать бесконечно…

Для меня на первый план вышла тема любви, тема жертвенности сильной женщины. А еще я много внимания уделил финальной сцене, выходу всей труппы на поклон. В своей одежде. В этом есть смысл. На сцене – люди. Не Воланд и его свита, нет. Люди. И роман как раз об этом. О каждом из нас. О том, что мы – скопление добра и зла, любви и ненависти, а каждый человек многообразен. Я хочу, чтобы зрители задумались об этом: каждый сидящий в зале – главный герой в романе.

Выход всей труппы на поклон – это не преувеличение. В спектакле задействованы фактически все актеры, а для массовых сцен привлекались студенты театрального факультета института искусств.

Актеры и роли

Интересно, что в 1992 году Ефим Звеняцкий уже обращался к роману Булгакова, и в репертуаре театра имени Горького существовал разделенный на два вечера спектакль «Мастер и Маргарита». Но прошло больше 20 лет, грустно улыбнулся Ефим Семенович в ответ на вопрос о том спектакле, и он увидел в романе новые смыслы, новые пересечения с реальностью дня сегодняшнего. Поэтому не стоит искать совпадений…

А вот тот факт, что в спектакле 1992 года принимали участие тогда еще не ставшие народными артистами РФ Владимир Сергияков и Александр Славский, не может не вызвать интереса. Владимир Николаевич играл тогда Мастера, сегодня – Воланда (во втором составе эту роль исполняет Николай Тимошенко), а Александр Петрович вновь вжился в образ Понтия Пилата (во втором составе – Михаил Марченко).

– Всегда готов зарезать Иуду, – мрачновато сказал Александр Славский. – Много их сегодня. Да и вообще… Никогда не узнаешь, в ком живет Иуда, пока не столкнешься…

Владимир Сергияков рассказал, что для вживания в образ Воланда ему не пришлось долго оправдывать своего героя:

– Мне кажется, что этот персонаж, обреченный всюду творить зло, сталкивается с ситуацией, в которой он испытывает симпатию к Маргарите, к Мастеру. И творит добро…

Роль Мастера на этот раз Ефим Звеняцкий отдал Валентину Запорожцу.

– Играть гения, не будучи гением, легко! – улыбнулся Валентин.

И совершенно естественно, что роль Маргариты, трепетно любящей и любимой Мастером, досталась Валерии Запорожец. Кому, как не супругам, показывать на сцене истинную страсть?

Свита Воланда – Сергей Лисинчук (Азазелло), Сергей Гончаров (Коровьев), Максим Клушин (Бегемот), Александра Аубекерова (Гелла). Роль Иешуа Га-Ноцри исполняет Сергей Коврижиных, Фриды – Наталья Овчинникова, Берлиоза – заслуженный артист России Александр Запорожец, Левия Матвея – Владислав Яскин.

Золото высочайшей пробы

Артистам пришлось нелегко (Все глупости в мире совершаются – см. стр. 2), ведь процесс репетиций разделился на «до» и «после» карантина, когда, по сути, все пришлось начинать сначала.

– Это с любой точки зрения – финансов, времени, сил душевных – была очень трудная, невероятно сложная работа, – сказал Ефим Звеняцкий. – Но мы старались, и, как мне кажется, Михаил Афанасьевич наши труды оценил и не повернулся к нам спиной.

Мы ничего не зарабатывали в предыдущие полгода, но все немногочисленные финансы шли на «Мастера и Маргариту». И в итоге я могу сказать, что нам все же удалось собрать команду, которую, без сомнений, можно назвать звездной.

Елена Исаева – наш драматург, работает с нами уже не первый год, мы приучаем к театру мастеров высочайшей пробы, причем молодых. В театр должны прийти молодые.

Композитор из Греции Никос Ксантулис, сотрудничавший с театром в спектакле «Царь Эдип», создавал музыку. И это тоже было непросто: он вынужден был писать музыку в Греции, не видя, что происходит на сцене, и подчас это было просто невозможно соединить. Но все же 50 процентов музыки мы взяли. А по сути, он создал свою вселенную «Мастера и Маргариты».

Сценограф и мастер по свету Сергей Скорнецкий, обладатель «Золотой маски», великолепный художник по костюмам Андрей Климов, прекрасный хореограф из «Геликон-опера» Ксения Лисанская – вот эта команда! А еще мы смогли заполучить великолепного мастера по гриму Ефима Мисько, он работал с Алексеем Учителем в фильме «Матильда». Какие образы (особенно речь идет о свите Воланда) он создал для спектакля, это же чистое золото!

Вся эта команда пойдет со мной в новые постановки, которые мы планируем на этот сезон: «Собака на сене», спектакли по пьесе «Девочки из календаря» и о Владимире Арсеньеве. Мы начинаем сезон с большой премьеры, и мы полны надежд.

Прямая речь

Андрей Климов, художник по костюмам:

– «Мастер и Маргарита» – опасный роман. В том смысле, что к нему все очень ревностно относятся. И у каждого свое представление о том, как персонажи выглядят, хотя у Булгакова они подробно описаны. С другой стороны, у спектакля очень интересное сценографическое оформление – небанальное, небуквальное. И внутри этого оформления я сделал костюмы, чтобы они гармонично взаимодействовали. Мы все делали умеренно, стилизуя, разбавляя современными деталями. А что касается бала, разумеется, мы не могли вывести актеров нагими, но постарались обыграть эту тему максимально художественно, деликатно и без пошло-эротических подтекстов. Я даже попытался передать в нарядах бала некую идею тлена…

Ксения Лисанская, хореограф:

– Мы работали в единой стилистике, предполагающей смешение эпох и культур. Моя задача была показать хореографически, пластикой, что во все времена люди везде одни и те же, что повторяется из века в век история предательства и любви…

Сергей Скорнецкий, сценограф, мастер по свету:

– Мне было важно расставить верные акценты своей работой, создать атмосферу тайны, таинственности на сцене. И переключать в нужный момент игрой света внимание зрителя на нужного актера.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА