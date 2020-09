Новый взгляд на жизнь Слушатели радио «Лемма» совершили виртуальное путешествие по миру и сделали массу открытий

Первый интерактивный радиомарафон «Listen to the World 2020» («Прислушайтесь к миру – 2020») прошел во Владивостоке 27 сентября в честь Всемирного дня туризма. Организовали и провели его радио «Лемма» совместно с туроператором «Фрегат Аэро» при поддержке Агентства по туризму Приморского края.

Пять лет подряд «Фрегат Аэро» проводил фестиваль, посвященный Международному дню туризма, «Ярмарку путешествий», которая в этом году переросла в масштабный радиомарафон с онлайн-видеотрансляцией на Ютуб-канале «8 канал Владивосток».

Весь день, с 10.00 до 18.00, мы совершали виртуальные путешествия по миру на частоте 102,7 FM. Вместе с радиослушателями побывали в притягательной и загадочной Японии, на экзотическом Тайване и в динамичной Корее, посетили ультрасовременный Сингапур. И вернулись обратно, чтобы попутешествовать по самым прекрасным местам Приморья.

Также мы активно обсуждали, в какие страны уже можно поехать, каковы правила въезда-выезда, особенности и традиции каждой страны, рассказывали, что интересного можно посмотреть, не выезжая из Приморского края.

Гости делились профессиональными знаниями и полезными советами на тему путешествий. И самое главное – весь день проходили потрясающие розыгрыши сертификатов на путешествия, авиабилетов, кают на круизном лайнере и просто полезных и вкусных призов от партнеров и участников марафона.

В итоге марафон путешествий на радио «Лемма» дал жителям нашего края уникальную возможность посетить за минимальное время максимальное количество разных стран и городов.

Выражаем огромную благодарность организаторам и гостям первого интерактивного радиомарафона «Listen to the World 2020»! Прежде всего организатору марафона туроператору «Фрегат Аэро», Агентству по туризму Приморского края, генеральному партнеру – Японской национальной туристической организации и заместителю генерального консула Японии во Владивостоке Тоесима Соитиро, представителю авиакомпании ANA (All Nippon Airways) во Владивостоке Наталье Гречкосей. А также вице-президенту и главному региональному управляющему по Владивостоку, России и СНГ авиакомпании Japan Airlines ТАКЭЯМА Юдзи, супервайзеру представительства авиакомпании Japan Airlines в аэропорту Владивосток Наталье Рафальской, Совету по туризму Сингапура, Туристическому бюро Тайваня во Владивостоке, представительству Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке и круизной компании CruClub.

Путешествуйте! Как сказал Генри Миллер, «истинное назначение вашего путешествия – это не место на карте, а новый взгляд на жизнь».

Оксана ЯКУШ

Фото предоставлено радио «Лемма»