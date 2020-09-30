Чем новое ОСАГО аукнется краю и каждому из нас Автоперевозчики уже предупреждают об удорожании своих услуг

За последний месяц на законодательном уровне и в сфере бизнеса произошло несколько событий, которые так или иначе затронут всех российских автомобилистов, включая приморских. В преддверии Дня автомобилиста рассказать о предстоящих изменениях «В» попросил сопредседателя Приморского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Григория Тимченко.

– Григорий Павлович, многие слышали о введении новых правил страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Однако о конкретике этих изменений мало что известно.

– 5 сентября вступили в силу новые правила страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Их применение в регионах с высоким процентом автотранспорта может стать показателем динамики развития транспортного бизнеса. Нововведение предусматривает качели для добросовестных владельцев и нарушителей ПДД. В их основе лежит принцип меньшего страхового взноса для водителя, не имеющего нарушений, и максимального – для тех, у кого в активе серьезные нарушения правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, отказ от медицинского освидетельствования, выезд на полосу встречного движения, оставление места ДТП и так далее.

Законодатель предусмотрел коридор базовых ставок вверх и вниз на 10 % для физлиц. Для юрлиц границы ставок расширятся еще больше – на 20 % в обе стороны. Максимум по новой шкале будет для автопарка такси – вверх и вниз на 30 %. Для общественного транспорта минимальная ставка понизится на 5 %.

Важно и то, что автостраховщики теперь вправе вводить дополнительные критерии для формирования коэффициентов стоимости полиса, а это тоже немаловажный фактор, который также будет влиять на бизнес, и его нужно проанализировать, тем более когда появится такая практика и страховые компании начнут публиковать свои оценочные критерии.

Повышение или понижение ставок в массовом порядке повлияет на экономическую ситуацию – либо будет увеличивать издержки, либо, напротив, высвобождать средства, в том числе у автобизнеса, у логистических компаний.

Помимо большого автопарка (у нас процент автомобилей на душу населения один из самых высоких в стране) у нашего региона выгодное логистическое положение: большой грузопоток идет автотранспортом через морские порты, погранпереходы. Значит, есть предпосылки для увеличения автомобильных пассажирских перевозок в связи с трендом на рост туристического потока. Поэтому мы будем отслеживать ситуацию и прежде всего анализировать ее влияние на бизнес.

Опыт работы в вопросах страхования автогражданской ответственности у экспертов нашего бизнес-объединения есть. Так, несколько лет назад они оценивали перспективы и ход внедрения новой системы ОСАГО, когда был введен новый порядок выдачи полисов дистанционно, в том числе через Интернет, что упростило их получение автовладельцами отдаленных и сельских территорий.

Теперь мы будем следить за ситуацией по нескольким основным направлениям. Естественно, это непосредственно экономическое влияние на автовладельцев за счет увеличения или уменьшения расходов на автострахование, изучение их мнения, а также анализ практики страховых компаний. Немаловажным будет изучение ситуации в отдельных сегментах хозяйственной деятельности, прежде всего в транспортных компаниях, такси и малом бизнесе в сфере доставки и услуг. Так, автоперевозчики уже сегодня предупреждают об увеличении стоимости своих услуг. Естественно, это скажется и на цене перевозимых товаров, а значит, и на экономической эффективности многих сфер хозяйственной деятельности.

– В народе упорно ходят слухи, что бензин и солярка в скором времени подорожают якобы из-за дефицита бюджета. А для начала будут перебои с поставками топлива на АЗС. Как на самом деле обстоят дела?

– Стоимость топлива в нашем регионе, как правило, выше, чем в среднем по стране. Причина тут в длинной логистической цепочке доставки, отсутствии на территории своего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), периодическом дефиците топлива. И нет предпосылок, что в перспективе произойдет выравнивание цен. А вот их дальнейший рост вполне возможен.

27 августа правительство Приморского края сообщило, что подготовило и отправило для рассмотрения в правительство страны пакет предложений. Повлиять на розничный рынок нефтепродуктов может фиксированная цена на доставку моторного топлива от мест производства к местам потребления. По мнению профильных экспертов, причина происходящего связана с недостаточным объемом реализации моторного топлива через биржу с дальневосточных НПЗ (Комсомольского, Хабаровского) и проблемами с доступностью нефтепродуктов НПЗ Центральной и Восточной Сибири, что обусловлено ставкой железнодорожных тарифов. Решение по льготному тарифу на перевозку нефтепродуктов на территорию Дальнего Востока в размере 4000 рублей за тонну в течение шести месяцев еще не принято.

Вследствие этого возникло несоответствие оптовых и розничных цен на бензины и дизельное топливо – оптовые цены для независимых АЗС и промышленных предприятий края находятся на уровне или выше розничных цен АЗС крупных федеральных топливных компаний (которые имеют собственные нефтеперерабатывающие заводы). Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние как на социальную обстановку, особенно в отдаленных населенных пунктах ДФО, так и на ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятий, испытывающих трудности с приобретением моторного топлива.

Правительство края вышло на федеральный уровень с предложением зафиксировать объемы реализации на ближайших к нам НПЗ – Хабаровском и Комсомольском – моторного топлива через биржу на внутреннем рынке на уровне, достаточном для стабилизации ценовой ситуации.

Ситуация действительно непростая. При этом стоимость и доступность моторного топлива весьма значима для нашего региона.

Для сдерживания цен на АЭС можно идти по двум путям: либо фиксировать объемы поставок топлива в регион по каналам биржевой торговли, либо строить в крае нефтеперерабатывающий завод, часть продукции которого также априори будет идти на внутренний рынок Приморья.

Эта ситуация тем более значима, что через территорию нашего региона идут автотранспортные коридоры между погранпереходами и морскими портами, а также на север Дальнего Востока в сторону Хабаровского края и других регионов страны по федеральной трассе М60. Так что положение на розничном рынке автомоторного топлива влияет не только на экономику нашего края, но и на всю южную часть Дальнего Востока.

– Григорий Павлович, не планируется ли очередных ограничений для праворульных автовладельцев? Слухи об этом периодически появляются в соцсетях, на автофорумах.

– Вряд ли. Объем ввоза подержанных иномарок сохраняется примерно на одинаковом уровне и представляет собой лишь один из сегментов автомобильного рынка. С экономической точки зрения более актуальным является снижение из-за кризисных явлений покупательского спроса на автомобили с конвейера отечественных заводов. В перспективе это может привести и к повышению спроса на подержанные автомобили. Так, официальная статистика по стране за январь – август показала падение спроса на новые автомобили примерно на 32 %, при этом массовые японские марки Toyota и Nissan занимают 6-ю и 8-ю строчки в списке брендов по статистике продаж. Данные по вторичному рынку более интересные: тут «японцы» оказались в верхних строчках, у них меньше падал объем продаж, а спрос выравнивался быстрее. Но это больше говорит о том, что подержанные машины чаще меняют владельцев. Статистика же ввоза подержанных иномарок также показала отрицательную динамику. И это скорее общая тенденция, которая не имеет ярко выраженной специфики по отношению к нашему региону.

Определенный спрос на праворульные автомобили, конечно, будет оставаться, хотя сейчас они из-за изменения курсовой разницы валют дорожают и становятся менее доступными для наших потребителей.

– В этом году «благодаря» пандемии возрос интерес к внутреннему туризму. Но подъехать к побережью – то еще испытание. Это сколько же наша экономика теряет туристов и их денег…

– Согласен. Надо строить новые дороги и уходить в глубь края. Создавать условия для строительства вдоль транспортных магистралей заведений общественного питания, кемпингов и т.д. Пандемия рано или поздно закончится, границы откроют, и поток туристов к нам вновь возобновится – к этому нужно готовиться и работать над формированием соответствующих возможностей для развития бизнеса. Как только мы получим 20-30 стабильно используемых мест постоянного массового туристического посещения, это сразу же станет драйвером развития его экономики.

Пример тому – небольшие города в пределах известного Золотого кольца России, которые постепенно развиваются как места туристического посещения. У нас достаточно возможностей для привлечения туристов, как внутренних, так и внешних: народные промыслы, морской и таежный туризм, архитектурные и фортификационные объекты и т.д.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея Воронина