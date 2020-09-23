Осторожно: Мурка! Чем опасны царапины кошек

Агрессивное поведение мурок, не только дворовых, но и домашних, может дорого обойтись нашему здоровью. И речь, заметьте, идет даже не об укусах, результатом которых может стать заражение бешенством. Обычная царапина любимой кошки может привести на больничную койку.

Все дело в коготках

Кошачьи когти имеют изогнутую крючкообразную форму (не забываем: когти нужны кошкам не только для защиты или нападения, но и для лазанья по деревьям). Особенность формы способствует накоплению грязи, патогенных микроорганизмов и частичек добычи под когтями. Поэтому царапины опасны уже просто возможностью нагноения раны, из-за которого можно легко оказаться в больнице.

Итак, все же почему стоит держаться подальше от кошачьих когтей?

Из-за своей характерной формы коготь глубоко проникает в кожу, разрывая сразу несколько ее слоев. Из-за того, что рана глубокая, ее трудно обработать, особенно в домашних условиях, из-за чего в ней скапливаются микробы и бактерии, занесенные грязными кошачьими когтями. Кроме того, рваная рана заживает гораздо медленнее и тяжелее, а учитывая оставшуюся в ней грязь, довольно часто банальные царапины заканчиваются серьезными осложнениями – гнойной и долго (без обращения к врачам время может исчисляться месяцами) не заживающей раной.

Еще одно последствие неаккуратного обращения с кошкой – инфицирование столбняком. Опасность эта вполне реальна, если вы выпускаете своего пушистика время от времени на улицу погулять, поскольку возбудитель инфекции находится в почве.

– Все случайные раны (а случайные – это любые нехирургические раны, в том числе кошачьи царапины) подлежат тестированию на напряженность иммунитета к столбняку, – рассказывает заведующий первым травматологическим отделением городской клинической больницы № 2 Антон Череповский. – И в том случае, если иммунитет недостаточный, назначается антистолбнячная профилактика (читай прививка). В противном случае исход при инфицировании столбняком один – летальный, причем довольно болезненный. Поэтому пациентам с любыми случайными ранами необходимо обращаться в стационар или в травмпункт. Особенно высока вероятность инфицирования, если зона нападения – места с хорошим кровоснабжением: конечности, лицо, голова. В этом случае возбудитель столбняка быстрее попадает в кровь и добирается до моторных нейронов, где и размножается.

Хорошая новость: если ваша мурка – домоседка, то вероятность через ее когти получить столбняк практически нулевая.

Причина в блохе

Как бы это странно ни звучало, но одно из заболеваний, которое можно получить от кошки, так и называется – болезнь кошачьих царапин. Другое ее название – фелиноз, или бартонеллез. Вызывается заболевание бактериальной инфекцией, попадающей к человеку, как становится понятно уже из ее названия, при оцарапывании кошкой. Переносчиками заболевания являются кошачьи блохи. Насекомое кусает зараженную кошку. Бактерии в блохах размножаются и выделяются с фекалиями. При попадании частиц под ногти кошки животные могут заразить людей через царапины или ссадины на коже. А также через глаза – при облизывании (были случаи, когда, после того как зараженная кошка лизнула хозяина в глаз, тот ослеп).

Впрочем, справедливости ради, несмотря на название, подхватить бартонеллез можно и от собаки, обезьяны и еще пары десятков животных, которые тоже царапаются. Вот только кошки в этом перечне лидируют по частоте случаев. Эксперты считают, что около 40 процентов этих животных в какой-то момент своей жизни являются носителями инфекции. Они не проявляют никаких признаков болезни, и визуально выявить, здорова ли ваша Мурка, невозможно. Питомцы просто являются переносчиками возбудителя инфекции, притом что у них самих не развивается никакой патологии.

Опять-таки, несмотря на название болезни, для того, чтобы заполучить болезнь кошачьих царапин, достаточно просто погладить зараженного питомца и уже самостоятельно занести грязь, блошиные фекалии в открытую рану или в глаза.

Симптомы кошачьих царапин

Как понять, что вы инфицированы? Зачастую никак – порой болезнь вообще не проявляет себя. Более того, она может пройти сама по себе, без всяких лекарств или другого врачебного вмешательства.

Если инфекция дает клинику, то стоит обратить внимание на температуру, озноб, повышенную утомляемость. Все это может сопровождаться увеличением лимфатических узлов и поражениями на коже или слизистых глаза. Большинство симптомов длятся несколько дней, но увеличенные лимфатические узлы могут сохраняться в течение недель или месяцев. В конце концов, бартонеллез может перейти в хроническую, бессимптомную или периодически обостряющуюся форму, а без врачебного вмешательства – в более тяжелое заболевание с любой комбинацией следующих признаков: артрит, увеличение печени и селезенки, пневмония.

Вирусологи, иммунологи утверждают, что более серьезные формы заболевания часто связаны с основным иммунодефицитом, например, с инфекцией ВИЧ. Впрочем, чтобы заполучить бартонеллез в тяжелом проявлении, вовсе не обязательно иметь ВИЧ-положительный статус. Откровенно говоря, врачи не до конца понимают, почему некоторые люди заболевают тяжелой формой бартонеллеза, а кто-то его и не замечает. Порой они объясняют это, например, злоупотреблением алкоголя или приемом определенных лекарств.

Как защититься от кошачьих царапин и от болезни в их честь?

Тут все просто:

Подстригайте кошачьи когти.

Периодически обрабатывайте всех животных от блох.

Держите кошку дома.

Избегайте грубых игр с питомцем.

Вовремя кастрируйте котов – те, находясь в домашней изоляции и не удовлетворяя свои инстинкты, становятся чрезмерно агрессивными.

Ну а если царапин все-таки избежать не удалось, незамедлительно их правильно обработайте. То есть для начала тщательно промойте рану мыльным раствором (считается, что лучше всего для этих целей использовать хозяйственное мыло – там процент щелочи выше). Затем рану следует обработать трехпроцентным раствором перекиси водорода. Причем процедуру стоит повторить несколько раз. И уже после этого стоит смазать края раны любым спиртосодержащим средством – йодом или бриллиантовой зеленью (читай зеленкой). Внимание: попадание внутрь раны спиртосодержащих препаратов не допускается, поскольку может вызвать ожог.

Ну а если есть возможность, то врачи рекомендуют обратиться за медпомощью. К слову, многие врачи считают все вышеперечисленные методы несерьезной самодеятельностью.

Понятен скепсис многих владельцев кошек и котят (последние царапают чаще и охотней, особенно детей): после каждой царапки в травмпункт не набегаешься… Но есть случаи, когда врачебное вмешательство и в самом деле необходимо.

Если вас поцарапала уличная, незнакомая, непривитая кошка.

Кровотечение не останавливается более 10 минут.

Место ранения болит, из него выделяется кровь, гной, сукровица.

В районе царапин появляются пузырьки.

Кожа вокруг царапины опухла и покраснела.

Повышается температура.

Появляется слабость.

Увеличиваются лимфатические узлы.

Защититься от столбняка

Прививка от столбняка входит в национальный календарь. То есть относится к тем вакцинам, которые делают согласно возрасту в обязательном порядке. Во всяком случае, в детстве. Так, первую прививку от столбняка делают в трехмесячном возрасте с интервалом в 45 дней. Затем идет однократная ревакцинация в полтора года. Следующая вакцинация проводится в 7 лет, и последняя организованная – в 14. Дальнейшие прививки – уже ваша личная ответственность. Во взрослом возрасте прививки делаются каждые 10 лет в поликлинике по месту жительства бесплатно.

Фото Алексея Воронина