Дожить до спортивного комплекса Как удержать тренера в поселке, заставить проектировщиков работать и зачем Пограничному округу кадетские классы?

Поселок городского типа Пограничный хоть и расположен в 205 км от краевого центра, но местные жители торванными себя от Большой земли не чувствуют. По крайней мере, в части культуры и спорта. Более того, культурно-спортивные страсти кипят здесь нешуточные. Тому свидетель корреспондент «В», посетивший Пограничный муниципальный округ во время празднования Дня культуры Приморского края.

В качестве почетных гостей на мероприятие прибыли председатель правления общественной организации «Парламентский центр», член комиссии Совета при президенте РФ Сергей Харьков, вице-президент Федерации хапкидо Приморского края Александр Хван и руководитель общественной военно-патриотической организации «Центр физкультуры и спорта» Михаил Васинович. Привезли с собой подарки для районной организации ветеранов войны и труда и местного отделения Всероссийского общества инвалидов.

Квартира для сэнсэя

В этом подпорченном коронавирусом году работники районной культуры отметили профессиональный праздник скромно: ограничились торжественным собранием с вручением грамот и благодарностей, а также несколькими концертными номерами художественной самодеятельности в уютном зале местного кинотеатра.

Зато на открытие спортивной площадки, состоявшееся в Пограничном в эти же выходные, прибыл чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров. После разрезания красной ленты и приветственных речей жители поселка провели под его руководством «олимпийскую» разминку. Причем бодро махали руками и ногами, приседали и прыгали люди всех возрастов – от детсадовцев до пенсионеров. А затем народ отправился осваивать спорплощадку, построенную по национальной программе «Демография». Если дети и бабушки с удовольствием испытывали тренажеры, то молодежь высказала небольшое фи: не было перекладины, брусьев и тренажеров для занятий модным ныне воркаутом, проще говоря, уличной гимнастикой. Сегодня этот любительский вид спорта, не требующий больших капиталовложений, очень популярен у молодежи. Чуть позже глава Пограничного муниципального района Олег Александров заверил корреспондента «В», что недостающие спортивные снаряды непременно будут установлены – через дорогу, на площадке для сдачи норм ГТО.

Надо сказать, что на разминке с чемпионом мира Захаровым, особенно выделялись – и белыми кимоно, и спортивной подготовкой – юные дзюдоисты, воспитанники поселковой детско-юношеской спортивной школы. Но, по словам депутата местной думы Сергея Чекулаева, жители Пограничного, в том числе и женское население, хотят заниматься не только дзюдо, но и боксом, вольной борьбой, самбо или, к примеру, тхэквандо или ныне популярным хапкидо. Хапкидо — корейское боевое искусство, объединяющее самые эффективные приемы существующих ныне восточных единоборств. Помимо прочих навыков развивает дыхательную систему. Поэтому среди его поклонников много людей в возрасте, желающих помимо хорошей спортивной формы иметь и хорошее здоровье. Несмотря на восточную направленность, хапкидо сегодня больше популярно на Западе. Для нашего региона это пока еще экзотика, потому квалифицированных тренеров не хватает даже во Владивостоке. Что уж говорить о глубинке края.

Впрочем, местные жители посетовали, что в Пограничном нет специалистов не только по восточным единоборствам. Так, тренер по боксу приехал в поселок и уехал. Не прижился и тренер по тхэквандо. И это проблема всего округа. К примеру, в школе села Жариково, где 134 школьника, есть хоккейная коробка и новый спортзал с мягким напольным покрытием, говорят, самый лучший в муниципальном округе. Занимайся спортом сколько душе угодно. Только тренировать детвору и молодежь некому. Аналогичная ситуация в селе Сергеевка. Ну не задерживаются тренеры и преподаватели физкультуры в сельской местности, особенно мужчины, хоть убей!

Выход из тупиковой ситуации предложил вице-президент приморской федерации хапкидо Александр Хван. По его словам, если у жителей округа появится желание изучать это направление, а также другие виды восточных единоборств, федерация готова оказать посильную помощь. В том числе бесплатно подготовить тренера из местного населения. Правда, ему надо будет периодически приезжать на учебу в Уссурийск. Либо федерация на какое-то время откомандирует в поселок своего сэнсэя.

В свою очередь, глава муниципалитета Олег Александров пообещал изыскать жилплощадь для тренера, готового приехать в Пограничный. Кстати, в селе Жариково в резерве есть хорошая квартира для преподавателя физкультуры. Как говорится, милости просим!

Осушитель воздуха – бальзам на душу

Символично, что в Пограничном первыми, кто пожелал научиться технике хапкидо, стали члены местного отделения Всероссийского общества инвалидов.

В поселке в отдельно стоящем здании уже несколько лет работает спортзал для людей с ограниченными возможностями, оснащенный тренажерами, приобретенными по краевой целевой программе «Развитие адаптивной физкультуры и адаптивного спорта». В эту программу районное общество инвалидов вступило еще в 2014 году. Занятия для членов организации бесплатные.

Как рассказала корреспонденту «В» председатель районного общества инвалидов Ольга Ситникова, в скором времени здесь же появится еще один небольшой тренажерный зал, под который переоборудуют бывшее подсобное помещение. Сейчас в подсобке полным ходом идет ремонт силами членов общества. Разумеется, на добровольной и бескорыстной основе. Ольга Алексеевна, знакомя корреспондента «В» с деятельностью вверенной ей организации, с гордостью показывала спортинвентарь, которому могут позавидовать многие тренажерные залы Владивостока. По ее словам, единственная проблема, не дававшая ей покоя, это повышенная влажность в помещении. С этой напастью не справляется даже кондиционер. Так что осушитель воздуха, подаренный обществу почетными гостями праздника, пришелся очень кстати.

Деньги сняли – проект не сдали

В этом году в населенных пунктах Пограничного муниципального округа из 16 запланированных спортивных и детских игровых площадок установили уже 13.

– В этом году мы уделили особое внимание удаленным селам округа, – говорит Олег Александрович. – В самых маленьких селах Дружба и Украинка установили детские игровые комплексы. В селе Барано-Оренбургском – спортивную площадку, которая даже лучше и больше, чем сегодня открыли в Пограничном. Люди это оценили. Если раньше каждый мой приезд сельчане принимали в штыки и не хотели проявлять никакой инициативы, то сейчас они стали, как сегодня говорят, социально активными. Когда я туда приезжаю, молодежь собирается, обсуждает проблемы, предлагает новые и интересные пути их решения.

Спортплощадки – это хорошо, говорят жители Пограничного, но они ждут давно обещанного крытого спортзала. Сегодня в холодное время года можно заниматься спортом в залах ДЮСШ и двух общеобразовательных школ. Но все они заняты спортивными секциями с утра до поздней ночи. И чтобы после работы поиграть в тот же волейбол, приходится ждать очереди.

Когда-то спортивный голод жителей районного центра удовлетворял большой спортзал в двухэтажном здании Дома офицеров Советской армии (ДОСА) 1940 года постройки. В свое время его переименовали в Дом российской армии, затем в Гродековский дом офицеров. Но в памяти народа это здание навсегда закрепилось, как ДОСА.

Старожилы еще помнят, как в парке пела и плясала летняя танцплощадка, где по вечерам играли духовой оркестр и гарнизонный вокально-инструментальный ансамбль, а в ДОСА работал киноконцертный зал с отличной акустикой. На его сцене выступали известные артисты из Москвы и Ленинграда. Сохранилось предание о «козьей» шубе made in China, подаренной начальником Гродековского укрепрайона Валентине Толкуновой после ее концерта. Говорят, что певица была счастлива от такого щедрого подарка. И никто не признался ей, что на самом деле эта шуба из собачьих шкур.

Но сегодня на 80-летний ДОСА с пулеметными гнездами под крышей у большинства населения надежды нет: здание в плачевном состоянии. Стены осыпаются и разрушаются, кровля протекает, коммуникации сгнили. Замшелый и пропахший сыростью бывший очаг культуры еще работает, но уже как нечто среднее между крытым вещевым рынком и офисным зданием. На его этажах разместились бутики, офисы, помещение филиала ВГУЭС и штаб-квартира местного отделения КПРФ. Песни здесь давно не поют и кино не показывают.

Как рассказал корреспонденту «В» Олег Александров, муниципалитет решил восстановить здание и превратить его в культурно-спортивный центр. Правда, на капитальный ремонт необходимо более 200 млн рублей. Таких денег у района нет, вся надежда на бюджет края. Больше года назад обратились в одну фирму, которая занялась разработкой проекта восстановления ДОСА. Результатов пока нет.

– Мы завязли в проекте. Когда-то это был сильный проектный институт. Но сегодня у нас большие претензии к его специалистам. По отчетам они все сделали, но на экспертизу проекта еще не зашли. Да, там были оправданные простои, но все временные рамки уже пройдены. Мы договорились с проектировщиками: если до конца года они нам проект не продают, то договор расторгаем. Но, я думаю, капитальный ремонт здания осуществится рано или поздно. По крайней мере, министерство спорта и министерство культуры края нас поддерживают, – уверенно резюмирует Олег Александрович.

Сохранить ДОСА как памятник истории

Пока проектировщики тянут со сдачей проекта, на заседании думы округа уже обсуждали строительство в поселке крытого стадиона из легковозводимых конструкций, где можно было бы играть не только в волейбол или баскетбол, но и в футбол и хоккей. Подобные многофункциональные и относительно недорогие даже для бюджета Пограничного округа спортивные сооружения можно увидеть во Владивостоке, в Уссурийске и других населенных пунктах края. Летом в них прохладно, зимой помещение обогревают тепловые пушки. Если такой комплекс появится в Пограничном, то об очередях в спортзалы можно забыть надолго. По крайней мере, до той поры, пока численность здешнего населения не вырастет в два раза. Но это будет не скоро. Для справки: по данным на начало 2020 года, в поселке проживает 10133 человека.

Правда, глава муниципалитета опасается, что содержание такого спорткомплекса бюджет поселка не потянет: отапливать электричеством дорого, и на зарплату персонала может не хватить.

Между тем на встрече с местными жителями в краеведческом музее ветеран Пограничной службы и член комиссии Совета при президенте РФ Сергей Харьков сказал, что знает о желании населения поселка увидеть модульный спортивный комплекс еще при этой жизни, не дожидаясь финала вечного ремонта ДОСА. Он уверил, что будет поддерживать развитие спорта в Пограничном, а также по мере возможности помогать в решении проблем социально-экономического развития поселка.

– Значит, доживем до открытия спортивного комплекса, – обрадовались собравшиеся в зале.

– Конечно, доживете. А мы еще на открытие приедем, – пообещал присутствующим Сергей Александрович.

Что касается сохранения ДОСА как памятника культуры эпохи социализма, то дело это, несомненно, нужное. Хотя и очень затратное. В данном случае всему свое время. Кстати, точно такие же типовые Дома офицеров Советской армии еще живы в Уссурийске и Хороле. В поселке Камень-Рыболов ДОСА снесли, в селе Новогеоргиевка Октябрьского района бросили на растерзание ветрам и местному населению.

Чтобы не искажались события

По словам депутата Сергея Чекулаева, среди местных проблем, которые уже обсуждали в думе округа, он бы выделил две, на его взгляд, самые актуальные для здешнего муниципалитета.

– Во-первых, в Пограничном слабо развито волонтерское движение. Во-вторых, не на должном уровне военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. К сожалению, в поселке уже нет реальных участников Великой Отечественной войны и некому рассказать молодежи, как наши деды и прадеды защищали мир от фашизма, как досталась нашей стране Победа. Под влиянием иностранных фильмов в молодежной среде происходит искажение исторических фактов и понятий, – с сожалением говорит Сергей Чекулаев.

Чтобы исправить ситуацию с волонтерством и военно-патриотическим воспитанием, руководитель Центра физкультуры и спорта Приморского края Михаил Васинович предложил организовать в школах поселка Пограничного кадетские классы. Как это уже сделано в других районах края. По его словам, кадеты могли бы объединиться с ребятами из военно-патриотического клуба «Гродековец», чтобы вместе ходить в походы, изучать историю Родины, военное дело, приемы самообороны, учиться собирать и разбирать оружие.

– В кадеты принимают всех желающих с 5-го класса. Их экипировку и финансирование берет на себя наша общественная организация. Наши воспитанники ничем не отличаются от обычных сверстников. Но приходят в школу чуть раньше на построение и подъем государственного флага, а лекции по истории России, военной подготовке им читают военные специалисты. Программа обучения кадетов согласовывается с министерством образования Приморского края. Поэтому проблем с обучением не будет. Мы станем выезжать в воинские части, в музеи, проводить «Зарницы», как когда-то в советское время, – поделился планами Михаил Васинович.

Отметим, что не так давно была предпринята попытка слияния военно-патриотического клуба «Гродековец» с движением «Юнармия», но этот альянс закончился неудачно. По словам Олега Александрова, тому виной излишняя забюрократизированность «Юнармии». Какие плоды принесет инициатива Васиновича, покажет время.

Кстати, на этой встрече был и начальник отдела по работе с Пограничной городской территорией администрации округа, бессменный руководитель клуба «Гродековец» Анатолий Долженко, который хорошо известен читателям «В». Благодаря ему и его соратникам, занимающимся поиском захоронений и восстановлением имен советских воинов, погибших и умерших от ран в августе – сентябре 1945 года, несколько читателей «В» из Приморья и других регионов России нашли места захоронения своих дедов и прадедов.

Владивосток – пос. Пограничный – Владивосток

Сергей КОЖИН

Фото автора