Женские истории Новая кинонеделя богата на премьеры

На большие экраны выходят мелодрама «После. Глава 2» о девушке, страстно, но попеременно влюбленной в кого-то из двух ее любовников, ужастик «Заклятье. Дом 32» о женщине, спасающей своего ребенка от сверхъестественных злоумышленников, боевик «Львица» о девушке-наемнике, триллер «Антебеллум» о писательнице, переживающей кошмары наяву, комедия «Смотри как я» о безбашенной девчонке, сбежавшей из детдома, и драма «Никогда, редко, иногда, всегда» о двух сестрах, переживающих суровые реалии жизни в американской глубинке.

«После. Глава 2» (16+)

Встреча с Хардином разделила ее жизнь на до и после. Молодые и такие разные – от их страсти буквально разлетаются искры. Однако внезапно в жизни девушки появляется новый знакомый, который готов положить к ее ногам весь мир…

«Заклятье. Дом 32» (18+)

Начало 1970-х. Мечтая начать новую жизнь в большом городе, семья въезжает в просторную квартиру, где сохранилась вся обстановка от старых жильцов. Очень скоро новоселы понимают, что кроме них в квартире находится нечто жуткое. Оно общается с ними через парализованного деда, оставляет записки, запрещая покидать квартиру и обращаться за помощью к кому-либо. Чтобы выжить, семье нужно разгадать тайну дома 32.

«Львица» (18+)

Саманта возглавляет команду наемников, которая отправляется в Африку, чтобы спасти похищенную дочь местного губернатора. Но, когда операция срывается, команда оказывается в самом сердце африканской пустыни, а за ними следам идут не только похитители, но и разъяренная львица.

«Антебеллум» (18+)

Известная писательница Вероника Хенли оказывается в ловушке ужасающей реальности и должна в короткий срок раскрыть безумную тайну.

«Смотри как я» (12+)

Оля – безбашенная девчонка, сбежавшая из детдома. Максим – слепой парень, уставший от причуд богатого отца. Случайно встретившись, ребята решают бросить все и уехать на море. Почему бы и нет — у Максима папины деньги, у Оли сумасшедшая тяга к приключениям. Они молоды и хотят свободы, вот только видят ее каждый по-своему. Но от этого путешествие становится только ярче и увлекательнее!

«Никогда, редко, иногда, всегда» (16+)

Легко ли быть девушкой в современном мире? Кто придет на помощь, если ты попадешь в беду? Как решиться на отчаянный поступок, который навсегда изменит твою жизнь? Сложные, порой неприятные ответы на эти и многие другие вопросы о взрослении найдут сестры Отем и Скайлар на пути из родного городка в Нью-Йорк.

Фото с сайта Kinopoisk.ru