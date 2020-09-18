Как поменялись предпочтения автовладельцев за пять лет Автомобильный портал «Дром.Ру» составил рейтинг «Топ-10 в продаже автомобилей в России». Результаты получены благодаря анализу собственной базы в 4,5 млн объявлений за 2015 год и восемь месяцев 2020 года. В исследовании учитывались как новые, так и подержанные машины.

Анализ базы автомобилей на вторичном рынке показывает, что предпочтения покупателей в разных макрорегионах страны отличаются. Так, на Дальнем Востоке первые пять мест в списке предпочтений 2020 года занимают автомобили исключительно японского производства. На смену устаревшим Toyota Mark II и Toyota Corolla пришли Honda Fit (поднялась за пять лет с третьего на первое место по популярности в Приморье), Nissan Note и универсал Toyota Corolla Fielder. На второе место в рейтинге поднялась Toyota Prius, которая с каждым новым поколением обретает все большую популярность в ДФО.

– Стоит отметить, что Honda Fit и Nissan Note относятся к категории автомобилей с небольшими по объему двигателями, зачастую в гибридных модификациях. Связано это как с распространением таких машин в Японии, откуда их экспортируют, так и со снижением курса рубля, приводящим к увеличению ввозных пошлин и других платежей. Тенденция к обновлению автопарка на Дальнем Востоке сопряжена с тенденцией на снижение стоимости и класса используемых автомобилей, — поделился аналитик портала Игорь Олейников.

В Сибири японские автомобили разбавлены отечественным автопромом. В Новосибирской области первые три позиции не претерпели изменений с 2015 года. По-прежнему самыми востребованными остаются Toyota Corolla, Toyota Camry и ВАЗ-2107. Но если в 2015 году «Лады»-2107, -2109 и -2106 занимали места с третьего по пятое в Новосибирской области, то в 2020 году на четвертое место поднялась Honda CR-V.

А вот в центральных регионах, а также в Москве и Санкт-Петербурге лидерами этого года стали модели корейских автоконцернов — Hyundai Solaris и Kia Rio. Основную конкуренцию им на вторичном рынке составляет Ford Focus. И все же интерес к корейцам стремительно растет. Так, Kia Rio за пять лет поднялся с 39-го на пятое место, а Hyundai Solaris — с 32-й строчки рейтинга на третью. По мнению экспертов Дрома, популярность корейских брендов у населения вызвана удачным дизайном и более низкой ценой в сравнении с европейскими и японскими аналогами.

Отдел экономики «В»

Фото Сергея КОЖИНА