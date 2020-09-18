Для оформления ОСАГО страховщики потребуют много личной информации Возможно, что даже у безаварийного водителя новая страховка может оказаться дороже

В России с 5 сентября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. По новым правилам при определении стоимости полиса обязательного страхования автогражданской ответственности страховщики могут учитывать личностные факторы. Например, пол владельца автомобиля или его семейное положение, возраст, в котором получил водительское удостоверение. Может ли подорожать страховой полис для безаварийного водителя из-за частной характеристики? В реальности подорожала или подешевела «автогражданка»? «В» обратился за комментариями к председателю НП «Лига финансовых институтов», члену Общественного совета при краевом УМВД Александру Ивашкину.

– Каким образом намерены «персонализировать» тарифы ОСАГО?

– Давайте разберемся в новациях. Базовая ставка перестала быть одинаковой для всех водителей на одной территории. Ранее страховая компания выбирала базовый тариф из тарифного коридора, установленного Банком России. И этот тариф был един для всех водителей региона. То есть важен был именно регион проживания страхователя. А разброс цен на страховой полис во многом определялся поправочными коэффициентами. Из них пять больше всего влияют на цену. Во-первых, это территориальный, зависящий от интенсивности дорожного движения в месте прописки страхователя. Во Владивостоке один, в Уссурийске другой, в Хасанском районе третий и так далее. Не менее значимый коэффициент «бонус-малус», учитывающий историю страховых случаев, или его еще называют коэффициентом безаварийной езды. Бонус подразумевает, что более дисциплинированные водители получат скидку. Малус – что водители с ДТП платят дополнительные страховые взносы. Также сильно влияют на стоимость полюса коэффициенты мощности транспортного средства, возраста и водительского стажа страхователя.

Что же изменилось – с 5 сентября вступило в силу указание Центробанка, позволяющее страховщикам снижать стоимость полиса ОСАГО для ответственных водителей. Так, расширились границы тарифного коридора, причем по-разному для каждого вида транспорта. Теперь для легковых автомобилей граждан диапазон базовых ставок увеличен на 10 % вверх и вниз. То есть был в границах 2746 – 4942 рубля, стал – 2471 – 5436 рублей. По легковым автомобилям юрлиц тарифный коридор расширится на 20 % также в обе стороны от ранее действующего. Для грузовых автомобилей – на 20 % вверх; для такси – на 30 % и вверх, и вниз.

Кроме того, сейчас при установлении страхового тарифа помимо обязательных поправочных коэффициентов страховщики будут применять еще и так называемые личностные критерии. И теперь именно они, как ожидается, будут во многом влиять на цену «автогражданки». В разных страховых компаниях намерены использовать в среднем от 10 до 20 таких факторов. Например, учитывать пол и возраст страхователя, участие в ДТП, пьяную езду, год выдачи водительского удостоверения, место регистрации автомобиля и другие факты личной биографии. Например, семейное положение, наличие детей и прочее. Кроме того, в стоимости полиса учтут не только личностные характеристики страхователя, но и тех, кого он укажет в качестве допущенных к управлению автомобилем.

– Уже можно понять, как изменится средняя стоимость полиса ОСАГО в Приморье или в целом по стране?

– Хотя изменения вступили в силу с 5 сентября, по факту это произошло с понедельника, 7 сентября. С того времени не прошло и двух недель, еще не накопилось достаточно статистики или отчетности страховщиков, чтобы более-менее точно определить среднее подорожание /удешевление страхового полиса не только по Приморью, но и по стране.

– Еще до принятия новых правил, эксперты предупреждали, что «автогражданка» для начинающих водителей обойдется дороже, чем для опытных. Насколько больше им придется платить за обязательное страхование транспортного средства?

– Что касается новичков, то, по моим расчетам, для них тариф в Приморье повысится кратно увеличению верхней планки коридора с 4942 рублей до 5436 рублей, то есть буквально на 10 %. И хотя начинающие водители самые сконцентрированные и внимательные на дороге, однако из-за отсутствия стажа стоимость полисов для них установлена самая высокая.

– Может ли быть коррупционный элемент в новой индивидуализации тарифа ОСАГО?

– Это вряд ли, так как практически вся основная двадцатка страховщиков, работающих в Приморье, зарегламентирована своими внутренними «индивидуальными» критериями тарифа. А таких критериев мне уже сейчас известно от 10 до 20 у разных компаний. Отсюда, кстати, и разница в стоимости полиса ОСАГО у каждой страховой компании. Поэтому, прежде чем выбрать самое выгодное на текущий момент предложение по автострахованию, нужно узнавать их критерии, а уж потом покупать, сэкономив на покупке до 15-18 %.

– Поскольку опыта в поиске полиса ОСАГО по новым правилам у водителей нет, что вы посоветуете им: самим искать страховщика или лучше обратиться к посреднику?

– Не рекомендую покупать полисы у сомнительных лиц, которые не выдадут чека от страховой. Да еще за свои услуги возьмут тысячу-две, опять же без чека и договора на консультационные услуги. Поэтому обращайтесь к официальным продавцам – в офисы страховых компаний или агентам/брокерам, имеющим прямые агентские договоры со страховщиками. Так как обращение клиента в разные компании в поиске оптимальной цены может занять много времени. В то же время брокеры, сотрудничающие официально с несколькими страховщиками, предлагают клиенту несколько вариантов страхования, что, несомненно, позволит выбрать подходящий для себя вариант.

Вернуться к теме подорожания (или удешевления) ОСАГО, как я и говорил в начале статьи, лучше, имея отчетность 4-го квартала 2020 года. Это будет уже корректно. Но сейчас моя профессиональная интуиция подсказывает, что эта индивидуализация тарифа в итоге не слишком удешевит ОСАГО. Так что готовьте, автолюбители, кошелек, а еще лучше – будьте внимательны на дороге.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО

Фото из архива «В»