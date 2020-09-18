Маак, который строил крепость Музей-заповедник «Владивостокская крепость» на своих страничках в социальных сетях рассказывает о людях, внесших весомый вклад в строительство этого уникального фортификационного сооружения. Знакомьтесь – Эрнест Оскарович Маак, русский и советский военный инженер, полковник.

Эрнест Маак был командирован в военные инженеры Владивостокской крепости в 1898 году. Его работа началась в том же году в урочище Славянка с масштабного казарменного строительства: он составлял проекты по перестройке деревянно-земляных укреплений в бетонные.

Маак участвовал в строительстве Ларионовской и Новосильцевской батарей, достраивал канал через перешеек Саперного полуострова и Поспеловскую батарею. Самый крупный объект, реализованный при его помощи, – достройка форта Русских на одноименной горе. Помимо работ на своем строительном участке Эрнест Оскарович занимался также разработкой типовых решений и нормативов для конструкций других укреплений.

Во время Русско-японской войны Эрнест Маак был назначен членом комиссии для уточнения предстоящих работ по улучшению крепости. 22 февраля 1904 года, находясь с инспекцией на форте Суворова, он подвергся обстрелу со стороны японской эскадры, однако продолжил работу. Уже после окончаний боевых действий был произведен в подполковники и за «понесенные в войне труды» награжден орденом.

Эрнест Оскарович принимал активное участие в общественной жизни города. В 1909 году вместе с инженером Ющенковым он участвовал в перестройке здания музея Общества изучения Амурского края.

Маак оставался одним из руководителей Крепостного инженерного управления на протяжении нескольких лет, с 1917-го по 1922-й, пережив при этом множество исторических событий, сопровождавшихся сменой власти во Владивостоке. И даже в преклонные годы, в возрасте 72 лет, был востребован как высококлассный специалист: в 1932 году его назначили на должность начальника технического сектора 2-го отдела Управления начальника инженеров Морских сил Дальнего Востока. Он заведовал строительством береговых укреплений Владивостока в обстановке угрозы военного вторжения со стороны Японии.

Эрнест Оскарович Маак ушел из жизни в 1935 году, оставив весьма значительный след в фортификационной истории Владивостока.

Кстати

В истории Дальнего Востока и Приморья оставил важный след еще один человек с фамилией Маак – Ричард Карлович, тоже уроженец Эстонии. Он был исследователем-натуралистом, провел несколько экспедиций по изучению природы Амурского края. В честь Ричарда Маака названы несколько видов бабочек и растений Дальнего Востока.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено музеем-заповедником «Владивостокская крепость»