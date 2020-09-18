В дизайне монеты учли все черты романа Агаты Кристи В Великобритании выпустили коллекционные монеты, посвященные столетию со дня издания первого романа известной английской писательницы.

Номинал новой памятной монеты – 100 Years of Mystery – 2 фунта стерлингов (около 190 рублей по нынешнему курсу. – Прим. ред.), сообщает портал «Банки.Ру» со ссылкой на информационное агентство «РБК».

Цена монет, выпущенных Королевским монетным двором Великобритании, варьируется в зависимости от типа металла и коллекционной ценности: неизнашиваемая (10 фунтов стерлингов), серебряная (67,5 фунта стерлингов, тираж 2250 экз.), серебряная нестандартной толщины (110 фунтов стерлингов, тираж 800 экз.), золотая (1115 фунтов стерлингов, тираж 250 экз.).

«Дизайн монет включает все отличительные черты романа Агаты Кристи и украшен фрагментами пазла, олицетворяющими оригинальные повороты сюжета, всем нам знакомые», – отметила представитель Королевского монетного двора Клэр Макленнан.

В 1920 году был опубликован первый роман Агаты Кристи «Загадочное происшествие в Стайлзе». В нем впервые появляется бельгийский детектив Эркюль Пуаро, а также капитан Артур Гастингс и инспектор Джепп – персонажи, которые будут фигурировать в десятках произведений писательницы.

Отдел новостей «В»