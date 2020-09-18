Молодым пообещали сады, поля и жилье Проект по созданию сельскохозяйственного комплекса, включающего площадки для выращивания яблок, слив и их саженцев, а также поля для производства сои и зерновых культур, реализовал резидент свободного порта Владивосток ООО «Алексееникольское», сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока.

«Целью нашего проекта являются производство и реализация качественных и экологически чистых фруктов, а также продажа саженцев для разведения плодовых деревьев на дачных участках. Кроме того, мы выращиваем сою и другие зерновые культуры.

Сельскохозяйственный комплекс расположен на землях под Уссурийском – в селе Алексей-Никольское. Создавая новое предприятие, мы хотели повысить привлекательность работы на селе для молодежи, хотим, чтобы молодые люди оставались и развивались в родных краях. В настоящее время формируется штат работников в соответствии с этими приоритетами», – сообщил генеральный директор ООО «Алексееникольское» Андрей Галаев.

Предприятие инвестировало в проект 5,5 млн рублей. Эти средства вложены в приобретение 12500 саженцев яблок и 6250 саженцев слив, покупку сельскохозяйственной техники.

«Работа в режиме свободного порта Владивосток позволяет пользоваться налоговыми льготами и в короткие сроки оформить земельные участки для сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, мы планируем войти в программу строительства жилья на селе для привлечения молодых специалистов. Также городские власти намерены улучшить дорожное покрытие в тех районах, где располагаются предприятия СПВ, эта инициатива поможет нам значительно повысить транспортную доступность своих участков», – отметил Андрей Галаев.

Справка «В»

На сегодня резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику ДФО более 154 млрд рублей, создав 17165 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время составляет 2050. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 1 трлн рублей, в результате их полного выполнения будет создано почти 84 тыс. рабочих мест.

Отдел экономики «В»

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