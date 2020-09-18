Японского, приморского и Свифта – по десять экземпляров в сутки Для рыболовов-любителей установят суточную норму на добычу морских гребешков и других водных биоресурсов в Приморье. В предстоящий понедельник, 21 сентября, в силу вступит соответствующий приказ Минсельхоза РФ. Документ вносит изменения в действующие Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, пояснили в пресс-службе края.

В региональном агентстве по рыболовству уточнили, что добычу морских гребешков в Приморье ранее разрешали только для рыбаков-любителей и только на лицензионных участках при оформлении соответствующих документов. Такой порядок диктовали действующие Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

В 2020 году вступил в силу федеральный закон «О любительском рыболовстве», который устранил ряд противоречий в нормативной базе, касающейся любительской рыбалки. В Приморском крае изменилось регулирование любительского рыболовства, появились ограничения добычи, которые позволяют вести любительское рыболовства крабов и тихоокеанских лососей свободно и бесплатно. Соответствующие изменения внесли в действующие правила рыболовства.

Опыт оказался удачным, и позже режим распространили также на морской гребешок. После вступления в силу приказа Минсельхоза их разрешат добывать в Приморье по десять экземпляров в сутки. Общая норма добычи распространяется на все три вида гребешков, обитающих в прибрежных акваториях, – японского, приморского и Свифта.

Кроме того, приказ вводит суточные нормы добычи для рыболовов-любителей на добычу устрицы и кукумарии, также по десять экземпляров в сутки.

«То, что отменяются излишне строгие запреты и ограничения в отношении любительской рыбалки, это правильно. Ведь запрет ввести проще всего, но это не всегда решает проблемы рационального использования и сохранения водных биоресурсов. Уверен, что работу по совершенствованию правил рыболовства необходимо продолжить», – отметил руководитель Агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта primorsky.ru