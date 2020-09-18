Первый построенный в крае танкер-гигант вышел на ходовые испытания В Большом Камне на судостроительном комплексе «Звезда» начались ходовые испытания танкера «Владимир Мономах». Это головное судно серии танкеров типа «Афрамакс», ранее в России не выпускавшихся.

«Владимир Мономах» был спущен на воду в мае 2020 года, напомнили в пресс-службе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. Судно успешно прошло швартовые испытания, в ходе которых шла наладка всех его систем и оборудования. Также был запущен главный двигатель танкера, проверена его работоспособность и готовность к выходу в море. После этого танкер был отшвартован от достроечной набережной, выведен из акватории верфи и своим ходом вышел в район испытаний. Сейчас будут проверять его скоростные характеристики и управляемость на всех режимах работы.

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узла, ледовый класс – ICE-1А. На судне размещена площадка для вертолета. На сегодняшний день в портфеле судостроительного комплекса «Звезда» – 12 танкеров типа «Афрамакс».

«Владимир Мономах» стал первым «Афрамаксом», построенным в России. Эти суда еще называют «зелеными» – они спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

Отдел экономики «В»

Фото предоставлено пресс-службой АО «ДЦСС»