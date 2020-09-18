В приморской столице пройдет Сорочинская ярмарка Познакомиться с украинской культурой жители Владивостока смогут в воскресенье, 20 сентября. На набережной Спортивной гавани развернется юбилейная, Х Дальневосточная Сорочинская ярмарка. Праздник начнется в 12.00, сообщили в пресс-службе мэрии.

радиционную Сорочинскую ярмарку проведет Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» при поддержке администрации города. В этом году общественная организация стала одним из победителей конкурса грантов от управления по исполнению программ по поддержке населения.

«Дальневосточная Сорочинская ярмарка привлекает в свой праздничный хоровод не только украинцев. В это воскресенье набережная Спортивной гавани уже привычно украсится яркими национальными костюмами народов, проживающих в Приморье, а пятичасовая концертная программа в амфитеатре набережной объединит песни и танцы нашего многонационального края», – уточнили организаторы.

Владивостокцев ждет яркий колоритный праздник. На нижней и верхней площадке набережной Спортивной гавани откроются выставки народных ремесел и музейных коллекций. Попробовать себя в рукоделии сможет любой желающий. Мастера декоративно-прикладного творчества поделятся секретами народных ремесел, научат разнообразным техникам вышивки, работы с бисером, цветной бумагой и многими другими материалами.

Творческие номера гостям подарят делегации из Владивостока, Хабаровска, Лесозаводска, Большого Камня, Хороля, Вольно-Надеждинского и Артема. Присоединиться к празднику приглашают всех желающих.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru