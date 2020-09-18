Во Владивостоке открылась выставка заслуженного художника России Новый творческий сезон Пушкинского театра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) открылся выставкой заслуженного художника России Анатолия Кацука «Линия горизонта» (12+).

Как сообщили в пресс-службе вуза, жители и гости Владивостока смогут увидеть свыше 150 работ, выполненных в различных техниках. Экспозицию составят произведения мастера из собрания его семьи, эскизы и фотографии монументального искусства, редкие образцы гобеленов из музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и частных коллекций.

Монументалистика Кацука занимает особое место в концепции выставки. Жителям Владивостока хорошо известно монументальное творчество российского художника: планетарий в Доме детского творчества, композиция «Земля, вода, небо» на видовой площадке на сопке Орлиное Гнездо и другие. По замыслу организаторов, работы художника в этом направлении должны напомнить посетителям о значении городского пространства.

Выставке предшествовала длительная исследовательская и поисковая работа сотрудников Пушкинского театра и студентов университета, в том числе обучающихся на программе «Арт-менеджмент и музейное кураторство», реализуемой совместно с Государственной Третьяковской галереей.

Выставка продлится до 4 декабря, работает с 12 до 17 часов, выходные дни – понедельник, вторник. Вход бесплатный.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея Воронина