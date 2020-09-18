Приморцев штрафуют за курение в неположенных местах С начала года более двух тысяч жителей Приморья оштрафованы за курение в общественных местах. Еще девять приморцев привлечены к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 1,236 млн рублей.

Полиция напоминает перечень мест, запрещенных для курильщиков. Это территории любых образовательных и лечебных учреждений, общественный транспорт, детские площадки, места общественного питания и предприятия торговли, подъезды, лифты в многоквартирных жилых домах, общественные пляжи, парки, помещения в государственных и муниципальных организациях, вокзалы и аэропорты.

За курение в общественных местах могут оштрафовать на полторы тысячи рублей и в два раза больше – за курение на детской площадке.

Две тысячи рублей придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, а именно: покупает для него сигареты или предлагает попробовать покурить.

О фактах нарушения антитабачного законодательства, реализации табачных изделий несовершеннолетним граждан просят сообщать в территориальные органы внутренних дел.

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